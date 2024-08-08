大批工人湧向鄭州富士康！　仲介：產線全面量產iPhone16

▲富士康河南招工。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

距離iPhone16系列產品正式發布僅1月有餘，鄭州富士康的用人需求再次達到巔峰。多名內部員工和招聘人員表示，富士康的鄭州工廠已加大馬力，進入生產的衝刺階段。招聘仲介稱，這2周進廠5萬人，只要在生產線做滿3個月，獎金可達7500元人民幣（新台幣3.3萬元）。

據《時代財經》報導，7月底，鄭州富士康招聘仲介陳達（化名）表示，生產線用工需求快速增長，工人時薪最高漲到25元（人民幣，下同），製造車間做滿3個月，獎金達7500元，「這兩周進廠新員工最少有5萬人，還在大規模持續招人。如果後續生產還缺人手，獎金漲到8000元也不是問題。」據他透露，當前生產線已經在全面量產新款iPhone16。

一名富士康組裝生產線的員工說，「6月還比較輕鬆，但從7月中旬開始，工作強度直接拉滿，平均每天加班2小時以上，新員工大批大批地入職，他們整體熟練度跟不上，導致每個人的工作量接近飽和。」

入職不到一周的王迪也感受到了生產線緊張的氛圍，發現餐廳經常在用餐高峰期爆滿，「進入生產旺季後，請假都會被重點批評。」這是王迪第三次進廠，和大多短期臨時工一樣，他看重的是用工高峰期豐厚的獎金制度。

一般而言，鄭州富士康工人的流動性較大，每逢旺季，普工綜合月收入為5000-7000元，而在淡季加班少的時候，普工綜合月收入為3000元-5000元。

在今年6月舉行的2024年蘋果開發者大會，蘋果推出了「蘋果智慧」。業內人士預計，iPhone16將成為蘋果首款AI手機，可以將AI深度嵌入系統，智能語音助手Siri能力全面提升。

近期有報導稱，蘋果對iPhone 16系列的備貨目標進行了微調，調整後的備貨目標約為9000萬部。iPhone16高端系列的生產任務依然由中國的工廠承接。韋德布希證券公司分析師艾夫斯表示，印度工廠可以生產一些基本型號或蘋果硬體的其他部分。但 Pro 和 Pro Max 這類高端機型將繼續在中國生產。