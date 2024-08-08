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警察廟中元普渡　潮州警數百包白米助弱勢獻愛心

▲潮州警分局舉行中元普渡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局舉行中元普渡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中元節是臺灣的重要民俗節日，順應該項習俗，潮州警分局不免俗於每年農曆7月15日中元節前夕舉行中元普渡，7日下午依例由分局長林明波親率各組、隊、中心、分駐(派出)所同仁、警友、義警、義交、民防、志工及潮州戶政事務所等單位約60名，在分局駐地內的「警察廟」舉行隆重的中元普渡祈福儀式，祈求大家平安。

▲潮州警分局舉行中元普渡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局舉行中元普渡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

在儀式中，現場除誠心敬備了三牲五果、各式泡麵、零食外，還有數百包由潮州鎮內熱心公益企業家暨警友們共同捐贈的白米等供品，供「好兄弟們」享用。

警友會李慧華主任為答謝神明的助佑，特地邀請潮州地區知名的明興園掌中戲至廟前演出，讓場面相當莊嚴隆重與具神聖感；而整場儀式就在一位退休葉姓員警虔誦經文，及主祭者捻香祝禱下，祈求轄內交通、治安均能平穩順暢。普渡結束後，分局再將數百包白米，交由轄區各派出所分送濟助在地弱勢家庭，藉此拋磚引玉。

潮州警察分局長林明波表示，期望透過中元普渡這樣的祈福儀式，能夠確保分局轄區均能平安順遂，另外也特別感謝各界團隊能捐贈數百包白米，適時發揮愛心對弱勢家庭伸出援手，善心難能可貴，而這些白米的分送，也希望讓社會的邊緣家庭，都能感受到社會的關懷與溫暖。

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