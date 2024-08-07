里港警方強力執法砂石車違規　5天開出22張告發單

▲里港警方針對砂石車違規強力執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局鑒於1日在台22線高樹大橋發生砂石車交通死亡事故，由該警分局交通組組長林中安親自帶隊，於該路段針對砂石車執行聯合強力取締勤務，以確保維護交通秩序，降低交通事故發生，5天來已開出22張告發單，其中以行駛禁行路段17件最多。

林中安組長表示，鑑於大型車有內輪差及視線死角等盲點，每當在道路上行駛，若稍有不慎撞擊車輛或行人時，往往造成車毀人亡。為減少大型車的交通事故，特規劃於8月2日執行砂石車事故防制專案取締勤務，已開出22張告發單，其中以行駛禁行路段17件最多。

另為有效防制砂石車及大型車違規而造成交通危害，里港警方也將不定時持續規劃「取締違規砂石車及各型大貨車」專案，於8月12日至14日連續3天，針對大型車超載、闖紅燈等惡性違規加強取締，以遏止大型車不當駕駛而造成憾事。

里港警分局分局長温基興呼籲，大型車輛因體積及車身較一般車輛大，行車視野死角多，轉彎或變換車道的靈活度不像小型車來的高，容易因為視野死角與內輪差影響引發事故，提醒機慢車駕駛人切勿與大型車併行，行近路口記得「慢、看、停」，才能避免發生交通事故。