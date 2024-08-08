林郁婷進金牌戰！賽後開心視訊粉絲　暖心喊：大家回家注意安全

▲賽後林郁婷與媽媽、粉絲視訊。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／新北報導

「台灣女拳王」林郁婷在台灣時間今(8日)凌晨交手土耳其選手卡拉曼(Esra Yildiz Kahraman)，最終5比0完勝，成為台灣拳擊史上首位打進奧運金牌戰的選手。新北市府也在比賽後安排新北市長侯友宜、媽媽、粉絲與林郁婷視訊，林郁婷除了感謝大家的支持，也暖心表示「大家回家的路上要注意安全」。

為了林郁婷今晚的比賽，新北市政府今晚舉辦直播派對，現場湧進200多名粉絲到現場，林郁婷媽媽也一身藍白運動裝，手拿「世界球后 唯我郁婷」手舉牌現身，開心的與林郁婷粉絲合影。

在林郁婷搶到金牌戰門票後，侯友宜、林郁婷媽媽及粉絲也開心與林郁婷視訊，侯友宜先跟林郁婷說，你真的很了不起，大家一起為你加油、喝采，這一路走過來很辛苦，但終於完成這場拳擊，真的很棒，禮拜天一定可以拿下金牌。視訊中的林郁婷靦腆回應，比賽時她有點緊張，但她下一場一定會盡力做到最好。最後也暖心喊話，「大家回家的路上大家要注意安全」。

侯友宜再說，「我們等你拿金牌，完成你的金牌大滿貫」，林郁婷媽媽也說，「林郁婷加油！林郁婷全力以赴！」林郁婷則回應，「媽媽好好保重身體喔！我一定會把金牌帶回去的！」。