心疼！林郁婷賽後被對手比「雙X」　蔡其昌：氣到睡不著

記者黃翊婷／綜合報導

台灣女拳王林郁婷8日凌晨在巴黎奧運女子57公斤級4強賽中，以5比0完勝，賽後土耳其選手卡拉曼卻比出「雙X」手勢，引發議論。立委、中華職棒會長蔡其昌氣憤表示，原本看完4強賽就要睡了，但一想到對手做了一些沒必要的動作，就讓人睡不著。

▲林郁婷叩關巴黎奧運金牌戰。（圖／中華奧會提供）

林郁婷在本屆巴黎奧運位列頭號種子，從16強賽出發，連3場5比0完勝挺進金牌戰，寫下台灣拳擊歷史新猷。但對手土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）輸掉比賽之後，竟在現場比出「雙X」手勢，代表女性染色體，再次掀起爭議。

▼▲林郁婷（紅衣）以5比0完勝土耳其選手卡拉曼（藍衣）。（圖／路透）

立委、中華職棒會長蔡其昌8日凌晨4時許在Threads上發文，氣憤表示，本來看完4強賽就要睡了，「但想到剛剛對手做的一些沒必要動作，就讓人睡不著。」

▲蔡其昌發文表達對土耳其選手賽後的小動作感到不滿。（圖／翻攝自Threads／tsaimimi0416）

立委洪申翰也留言表示，「真的很氣，土耳其選手在最後比了嗆郁婷的小動作。不管外面有什麼謠言，事實是：郁婷就是台灣女兒！」立委吳沛憶同樣感到又氣又心疼，「跟會長一樣氣到，更替郁婷心疼。對手實力輸人又沒運動家精神，還好郁婷王者風範有夠強大。」