林郁婷被比「雙X」全怒了！衝對方IG：不要欺負我們的運動員

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運金牌戰。(圖/中華奧會提供)

記者鄺郁庭/綜合報導

台灣女拳王林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級4強賽中,以5比0完勝土耳其選手卡拉曼(Esra Yildiz Kahraman),賽後對方卻比出「雙X」手勢,掀起爭議。就有許多台灣網友不滿,湧入卡拉曼的IG留言,「不要輸不起!」底下還有一名有藍勾勾的拳擊運動員留言,「至少她是個真女人」,似乎是在聲援林郁婷。

整場被林郁婷狂虐的土耳其選手卡拉曼,輸掉比賽後竟比出代表女性染色體的「雙X」手勢,似乎想再次炒作性別議題。此舉讓熬夜替「台灣女兒」林郁婷集氣的國人非常憤怒,紛紛怒轟「沒風度」、「輸不起」。

就有網友到卡拉曼IG貼文留言,「SHAME ON YOU」、「輸不起又沒風度,很可悲真的」、「如果妳真的對於此場比賽覺得有爭議,那妳為何不在比賽前就提出異議,然後拒絕出賽?」「怎麼不一開始就乾脆拒賽,而是打不贏才在那比手勢。」連女演員「星光小甜心」林雨宣都忍不住氣憤留言開嗆,「Not “X”, just “L”, for Loser.」。

其中,有人則是為林郁婷發聲,「Yuting選手已經透過國際奧委會確認參賽資格,她的訓練量是極致的嚴苛。你也是當事人,你很清楚Yuting的拳是女人的拳。你在賽後的風度,完全抹殺了你身為選手的尊嚴」、「致那些還在稱林為『男人』的人,1.IBA 從來沒有提供過任何證據說林有 XY 染色體,你怎麼可以這麼肯定別人的身體?2.國際奧委會已經澄清林有奧運資格,國際奧運會的測試有瑕疵,並非合法。3.如果你對 IOC 規則有問題,去找 IOC 談,不要再欺負我們的運動員了。」

值得注意的是,留言處還出現一名有藍勾勾的拳擊運動員Aliimran Pustu留言,「至少她是個真女人」,似乎是在聲援林郁婷。