　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林郁婷被比「雙X」全怒了！衝對方IG：不要欺負我們的運動員

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運金牌戰。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運金牌戰。（圖／中華奧會提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣女拳王林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級4強賽中，以5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），賽後對方卻比出「雙X」手勢，掀起爭議。就有許多台灣網友不滿，湧入卡拉曼的IG留言，「不要輸不起！」底下還有一名有藍勾勾的拳擊運動員留言，「至少她是個真女人」，似乎是在聲援林郁婷。

整場被林郁婷狂虐的土耳其選手卡拉曼，輸掉比賽後竟比出代表女性染色體的「雙X」手勢，似乎想再次炒作性別議題。此舉讓熬夜替「台灣女兒」林郁婷集氣的國人非常憤怒，紛紛怒轟「沒風度」、「輸不起」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有網友到卡拉曼IG貼文留言，「SHAME ON YOU」、「輸不起又沒風度，很可悲真的」、「如果妳真的對於此場比賽覺得有爭議，那妳為何不在比賽前就提出異議，然後拒絕出賽？」「怎麼不一開始就乾脆拒賽，而是打不贏才在那比手勢。」連女演員「星光小甜心」林雨宣都忍不住氣憤留言開嗆，「Not “X”, just “L”, for Loser.」。

其中，有人則是為林郁婷發聲，「Yuting選手已經透過國際奧委會確認參賽資格，她的訓練量是極致的嚴苛。你也是當事人，你很清楚Yuting的拳是女人的拳。你在賽後的風度，完全抹殺了你身為選手的尊嚴」、「致那些還在稱林為『男人』的人，1.IBA 從來沒有提供過任何證據說林有 XY 染色體，你怎麼可以這麼肯定別人的身體？2.國際奧委會已經澄清林有奧運資格，國際奧運會的測試有瑕疵，並非合法。3.如果你對 IOC 規則有問題，去找 IOC 談，不要再欺負我們的運動員了。」

值得注意的是，留言處還出現一名有藍勾勾的拳擊運動員Aliimran Pustu留言，「至少她是個真女人」，似乎是在聲援林郁婷。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
輸給林郁婷稱：運氣不好　土耳其選手拒回應「X手勢」
「亞洲貓王」凱旋歸國！　正妹妻機場合照放閃
林郁婷「被比X」全怒了！對手IG被灌：不要欺負我們的運動員
延燒到聯合國！俄羅斯控林郁婷、克莉芙「就是男性」
王齊麟難過再發聲：他們真的有點過分！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王齊麟二伯曾任成大文學院長！吟詩影片網瘋傳　還作詩賀麟洋摘金

四技二專錄取率97%　1.7萬人獲分發「5類學群最多」

環島之星機車頭故障　台北站延誤82分鐘發車

聲援林郁婷！他曝訓練對象「都我們幾個臭男生」：她才54～57kg

彰化某國立大學驚爆欠薪多月！工讀生、助教痛批：生活不用過嗎

父親節奇蹟禮物！「鋼鐵傘兵」再23天退伍　秦天人曝倒數心情

提醒機車「兩段式左轉」　新北100處路口橫桿增設號誌

王齊麟寵粉「奪金球迷見面會」曝光　球迷嗨：衝了

林郁婷被比「雙X」全怒了！衝對方IG：不要欺負我們的運動員

颱風災民「快速搬遷永久屋」未必較佳！陽明交大研究揭2原因

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

王齊麟二伯曾任成大文學院長！吟詩影片網瘋傳　還作詩賀麟洋摘金

四技二專錄取率97%　1.7萬人獲分發「5類學群最多」

環島之星機車頭故障　台北站延誤82分鐘發車

聲援林郁婷！他曝訓練對象「都我們幾個臭男生」：她才54～57kg

彰化某國立大學驚爆欠薪多月！工讀生、助教痛批：生活不用過嗎

父親節奇蹟禮物！「鋼鐵傘兵」再23天退伍　秦天人曝倒數心情

提醒機車「兩段式左轉」　新北100處路口橫桿增設號誌

王齊麟寵粉「奪金球迷見面會」曝光　球迷嗨：衝了

林郁婷被比「雙X」全怒了！衝對方IG：不要欺負我們的運動員

颱風災民「快速搬遷永久屋」未必較佳！陽明交大研究揭2原因

超商促銷大噴發！父親節咖啡買10送10、27杯888　終極優惠懶人包

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

王齊麟二伯曾任成大文學院長！吟詩影片網瘋傳　還作詩賀麟洋摘金

四技二專錄取率97%　1.7萬人獲分發「5類學群最多」

環島之星機車頭故障　台北站延誤82分鐘發車

蘋果隔9天緊急推出17.6.1　「進階資料保護」重大錯誤修復防資料外洩

憶父親借錢奔波為讓他唸書　陳水扁：子欲養而親不在

民眾黨駁木可公關金流疑雲　黃暐瀚提1點質疑：怪怪的？

張信哲「三千院」將拆除　新地主計畫曝光

屏東「1人2犬」泰武山區迷路　內埔警消搜山10小時終尋獲

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

生活熱門新聞

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

陳詩媛被酸「只會來沾光」！王齊麟怒了

從早閃到晚！王齊麟喜曬一家5口照

妻偷翻保險套「老公秒看監視器」　全場驚：偷吃90%

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

快訊／雨勢升級！　9縣市豪大雨特報

快訊／國家警報響！　大雷雨轟4縣市

中華隊奪6獎牌被酸少　杜承哲曝歷年數據打臉

林郁婷被比「雙X」！全場怒衝對方IG留言

更多熱門

相關新聞

唐嘉鴻貓跳再進化！準備讓世界炸鍋

唐嘉鴻貓跳再進化！準備讓世界炸鍋

台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻在本屆巴黎奧運體操項目單槓決賽拿下銅牌，2028年洛杉磯奧運會繼續征戰，且打算把招牌「貓跳540」升級，希望能夠翻轉900度，走向「世界貓王」。教練翁士航直言，「2028年非常可以期待。」

王齊麟寵粉「奪金球迷見面會」曝光　球迷嗨：衝了

王齊麟寵粉「奪金球迷見面會」曝光　球迷嗨：衝了

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

美國希爾德布蘭特奪女子角力金牌

美國希爾德布蘭特奪女子角力金牌

唐嘉鴻：下次把獎牌再擦亮一點！

唐嘉鴻：下次把獎牌再擦亮一點！

關鍵字：

2024奧運2024奧運拳擊林郁婷2024奧運台灣之光

讀者迴響

熱門新聞

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

林郁婷11日金牌戰對手出爐！

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

陳詩媛被酸「只會來沾光」！王齊麟怒了

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面