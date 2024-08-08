性別爭議延燒聯合國！　俄羅斯控林郁婷、克莉芙「就是男性」

▲ 克莉芙、林郁婷生理性別遭疑，奧運之路面臨龐大輿論壓力。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣女拳王林郁婷與阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）去年世錦賽遭國際拳擊總會（IBA）取消資格，巴黎奧運也捲入性別爭議。俄羅斯在聯合國安全理事會上指控，西方國家壟斷奧運，放任2名「男性」對其他女拳手施暴，阿爾及利亞外交官對此強烈反駁，雙方針鋒相對。

《路透》報導，7日在聯合國安理會一場主題為婦女、和平與安全的會議上，俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）指出，對於保障女性的努力不該存在雙重標準，但「就在此時此刻，在巴黎奧運上，我們看到女拳擊手是如何遭那些之前未通過國際拳擊聯合會（IBF）激素檢測的運動員公然施暴」。

紀柏梁聲稱，「根據IBF規定和常識，這些運動員（林郁婷和克莉芙）都是男性」，「這非常令人反感」，更指責西方國家壟斷奧運，將LGBT議程強加於其他國家，損害女性權益與尊嚴。

▲ 克莉芙擊敗泰國選手，金牌戰將對陣中國楊柳。（圖／路透）

阿爾及利亞高級外交官庫德里（Toufik Koudri）強烈反駁俄方言論，「勇敢的拳擊手克莉芙生來就是女性，以女性身分經歷童年、成長和青春期，以一名成熟女性的身分從事體育」，「這件事無庸置疑。」

國際拳總主張，性別染色體檢測結果顯示林郁婷和克莉芙不符合去年世錦賽參賽資格。國際奧會（IOC）去年剝奪IBA的主辦權並接管奧運拳擊賽事後，兩人都獲准參賽，國際奧會也多次為她們背書，強調她們都是女性。

▲ 林郁婷完勝對手挺進金牌戰，土耳其選手賽後卻比出「雙X」手勢譏諷。（圖／路透）

林郁婷與克莉芙雙雙闖進金牌戰，不僅台灣民眾力挺林郁婷，克莉芙晉級決賽時，在家鄉的親友也歡聲雷動。《美聯社》指出，在穆斯林占多數的阿爾及利亞，人們大多將對克莉芙的質疑解讀成對國家的攻擊，而非有關性別與體育的爭端。

克莉芙在祖國的媒體和網路上已成為國家英雄，大肆慶祝她的戰果、捍衛她的性別與參賽資格。總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）更親自打電話為她加油，並在6日的4強戰後發文寫下，「感謝克莉芙，她以強大而精彩的表現挺進決賽，讓所有阿爾及利亞人都很開心。」

阿爾及利亞參議院議長古德吉爾（Salah Goudjil）也為她聲援，稱讚克莉芙「在一場充滿仇恨的種族主義運動中，當之無愧地取得進入奧運決賽的資格」。

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