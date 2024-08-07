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馬英九訪泰北緬懷孤軍　「中華民國沒有忘記你們」

▲▼馬英九訪泰北緬懷孤軍　「中華民國沒有忘記你們」。（圖／翻攝自臉書／馬英九）

▲馬英九訪問泰北緬懷孤軍，「孤軍沒有忘記中華民國，中華民國也沒有忘記你們」。（圖／翻攝自臉書／馬英九）

記者柯沛辰／綜合報導

國防部去年6月赴泰北地區迎靈，將「泰緬孤軍」948名英靈迎回台灣，並入祀忠烈祠。近日，前總統馬英九受泰國中華會館邀請出席第27屆中山講座，飛赴泰國曼谷朱拉隆功大學發表演說，隨後帶「大九學堂」訪問泰北美斯樂，緬懷泰緬孤軍，並向先烈致敬「中華民國沒有忘記你們」。

馬英九7日以「向孤軍致敬」為題在臉書發文表示，很榮幸帶著馬英九基金會「大九學堂」的同學們，訪問泰北美斯樂，緬懷泰緬孤軍的血淚歷史，悼念先烈英魂。雖然時光流逝，人事已非，但段希文將軍精神長存。國旗飛揚在美斯樂山區，國歌響徹興華中學，「孤軍沒有忘記中華民國，中華民國也沒有忘記你們。」

▲▼馬英九訪泰北緬懷孤軍　「中華民國沒有忘記你們」。（圖／翻攝自臉書／馬英九）

▲▼國旗飛揚在美斯樂山區，國歌響徹興華中學。（圖／翻攝自臉書／馬英九）

▲▼馬英九訪泰北緬懷孤軍　「中華民國沒有忘記你們」。（圖／翻攝自臉書／馬英九）

民國38年，國共內戰失利，中華民國政府從中國大陸撤往台灣。當時部分駐滇國軍自雲南退入緬北邊境，40年整頓成立「雲南人民反共救國軍」、43年改編成立「雲南人民反共志願軍」，並於49年轉進泰、寮邊境，期間積極招兵買馬，準備伺機反攻大陸、光復國土，在困境下力求發展。

民國40至59年間，孤軍與共軍、緬軍發生多次大小戰役，在劣勢兵力、火力下仍不畏犧牲、奮勇作戰；民國59至70年間，孤軍因驍勇善戰且反共，受泰王邀請協助泰國訓練泰軍、對抗境內共產黨，多年來掃蕩泰共，陣亡超過千人，最終獲泰王蒲美蓬頒授徽章，並獲泰國居留權，落地生根。

▼馬英九前來緬懷段希文將軍。（圖／翻攝自臉書／馬英九，下同）

▲▼馬英九訪泰北緬懷孤軍　「中華民國沒有忘記你們」。（圖／翻攝自臉書／馬英九）

▲▼馬英九訪泰北緬懷孤軍　「中華民國沒有忘記你們」。（圖／翻攝自臉書／馬英九）

▲▼馬英九訪泰北緬懷孤軍　「中華民國沒有忘記你們」。（圖／翻攝自臉書／馬英九）

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