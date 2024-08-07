轟綠營外交淪大內宣　羅智強對比：馬英九免簽增110國民眾最有感

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

根據審計部報告，台灣護照免簽國家今年4個月減少5國，降至166國，外交部不排除與中國施壓有關。對此，國民黨立委羅智強昨（6日）表示，免簽是民眾最有感的外交成績，馬英九任內免簽國家增加110個，平均每年增加14個，2012年台灣還獲美國免簽，台美關係進入新里程，推動兩岸和解，才有尊嚴外交。但民進黨政府卻連免簽數量，也與邦交國一樣直直落，「外交突破」僅止於大內宣，猛吃過去老本，還是同樣怪中國。

羅智強於臉書表示，審計部報告指出，給予台灣護照免簽證待遇國家，4個月內減少5個；外交部則回應，不排除與「中國施壓」有關。而出國免簽省錢又省事，就是民眾最有感的外交成績。

羅智強指出，總統陳水扁上任時有54個國家給予中華民國護照免簽，但8年後交給馬英九，還是54國，增加0個。到了總統馬英九任內，免簽國家增加了110個，增至164個，平均每年增加14個，2012年台灣還獲得美國免簽證，是美國免簽計畫中唯一的非邦交國，台美關係進入新里程。

羅智強再指，但到了總統蔡英文任內，給予台灣免簽國家在2023年底為171個，但至今年4月又減少為166個，護照便利度的國際排名也下滑。而對於波扎那、哥倫比亞等國取消免簽待遇，外交部歸咎為「中國施壓」。

羅智強說，8年斷交10國，民進黨政府怪中國；免簽國減少，同樣怪中國。那馬英九如何做到維繫邦交國，大幅增加護照免簽國家數量？

羅智強認為，台灣的外交處境與兩岸關係是一體兩面，兩岸關係不好，外交烽火就蔓延。所以馬英九推動兩岸和解，達成外交休兵，邦交不墜、免簽大增，外交有尊嚴。

最後，羅智強批評，民進黨政府的「外交突破」僅止於大內宣，外交猛吃過去老本，連讓民眾最有感的免簽數量，也與邦交國一樣直直落。

▼羅智強指出，馬英九任內免簽增110國，創造免簽奇蹟。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）