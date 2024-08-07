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人妻「嘴裡塞炸彈」睡夢中遭炸死　24歲女兒：兇手就是我爸

▲阿榮謀殺妻子嫌疑重大。（圖／翻攝《星暹日報》）

▲阿榮謀殺妻子嫌疑重大。（圖／翻攝《星暹日報》）

記者張靖榕／綜合報導

泰國夜豐頌府日前發生一起駭人命案，53歲人妻阿蘭在睡夢中被人把一顆桌球大小的炸彈塞入嘴巴裡，之後引爆奪命。54歲丈夫阿榮連夜跑去找村長求援，但所有跡象都指向兇手就是阿榮，連女兒也懷疑自己的爸爸冷血殺害了媽媽。

泰國《星暹日報》報導，命案於本月5日晚間發生。當時阿榮急忙跑到村長家求助，說半夜睡醒發現妻子嘴裡被塞了一顆桌球大小的炸彈，因此被炸死。

警方獲報抵達現場發現，阿蘭嘴巴裂出長長一道撕裂傷，臉上還有濺血傷口，幾顆牙齒四散在床上，可疑的是房內除了已引爆的桌球炸彈外，竟然還有好幾顆沒使用的炸彈。

阿榮供稱，當晚與妻子一起上床睡覺，夜裡醒來就發現妻子沒了氣息，但他卻聲稱沒有聽到爆炸聲，也不知道兇手什麼時候進房殺害妻子。

警方初步研判，可能是阿榮行兇，因為調查還發現，阿榮常抱怨阿蘭外出，也常因此和她起爭執，言談間有強烈的醋意，甚至懷疑妻子在外面行為不檢點。村民一致認定兇手就是阿榮，因為阿蘭平日為人善良親切，沒有和什麼人結怨，家境也不富裕，不太可能是劫財謀殺的目標，就連夫妻倆24歲的女兒都認為，爸爸阿榮就是殺害媽媽阿蘭的兇手。

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