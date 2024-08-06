泰國軍中傳霸凌！菜鳥雨夜遭逼全裸罰站6hrs　被長官打到趴地內傷

▲泰國軍中爆出長官霸凌新兵的事件。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國皇家陸軍（RTA）最近爆出霸凌事件，10名新兵入伍後被長官要求在寒冷的夜晚，赤身裸體地站在雨中長達6個小時，期間還不斷對他們拳打腳踢，點燃民眾怒火。目前，國防部長已要求陸軍秉公調查，軍方也表示霸凌的行為不可容忍。

綜合泰媒報導，泰國網路3日流出一則求助貼文，一名女子聲稱她的哥哥和戰友們經常在受訓時遭長官霸凌，最近一次更發生於8月1日的夜裡。當時，他的哥哥與10名戰友在氣溫偏低的深夜裡，被2名喝得酩酊大醉的軍官叫到訓練場上，並強制新兵們脫光衣服在雨中罰站6個小時。

期間，長官們肆無忌憚地對他們拳打腳踢，還用腳往死裡踩踏他們，直到有人身負重傷倒地不起為止。女子表示，類似的事情早已不是第一次發生，因為每到氣溫很低的夜晚，那些喝醉的長官都會這樣把普通士兵們召集到一起，對他們拳打腳踢。

女子強調，長官們在施暴過程也很小心，他們通常會避開容易留下傷痕或是比較明顯的地方，導致不少人的傷多數都是內傷，其中甚至還有士兵倒地後還會被拉起來繼續暴打，「我們的家境十分貧窮，也不知該向誰求助，但我希望可以透過網路的力量，替這些無辜士兵發聲，我哥哥和他的戰友們已經被折磨得生不如死」。

相關貼文曝光後，瞬間在網上引起瘋傳，RTA副發言人Richa Suksuwanon也在5日表示，軍中出現霸凌的行為是不可容忍的，軍方目前將成立2個獨立委員會對此案展開調查，以確保公正、中立。國防部長素汀（Sutin Klungsang）也表示，「凡違反法律、軍規的，必須依照軍規予以處罰。我們將為受害者伸張正義。每個軍隊指揮官都必須認真對待這個問題。」