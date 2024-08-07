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柬埔寨啟動「德崇扶南運河」計畫　寄望擺脫越南對出口的影響

▲▼柬埔寨啟動德崇扶南運河計畫（Funan Techo canal）。（圖／取自柬埔寨官方臉書）

▲▼柬埔寨啟動德崇扶南運河計畫（Funan Techo canal）。（圖／取自柬埔寨官方臉書）

大陸中心／台北報導

柬埔寨總理洪馬內5日正式按鈕啟動德崇扶南運河計畫（Funan Techo canal），計畫斥資高達17億美元（約新台幣560億元），興建一條從湄公河通向大海的航道，未來可減少對越南港口依賴度。值得注意的是，前中國外交部發言人汪文斌也在同一天赴任駐柬埔寨大使。

▲▼柬埔寨啟動德崇扶南運河計畫（Funan Techo canal）。（圖／取自柬埔寨官方臉書）

出席此次開工典禮的貴賓包括柬埔寨首相洪馬內、副首相兼發展理事會第一副主席孫占托，以及來自各界的逾萬名民眾，為了慶祝這一歷史性工程，柬埔寨各地放假一天，民眾敲鑼打鼓，燃放煙火。洪馬內在致辭中表示，全長180公里的運河具有「歷史性意義」，政府會「不惜一切代價完成」。

德崇扶南運河將從金邊東南約1小時車程的湄公河（Mekong）起點，也就是柬埔寨干拉省，途經茶膠、貢布和白馬等省市，最後流向暹羅灣（Gulf of Thailand），全長180公里共設計11座跨河橋樑，2028年建成通航，可嘉惠沿岸約160萬人口。

▲▼柬埔寨啟動德崇扶南運河計畫（Funan Techo canal）。（圖／取自柬埔寨官方臉書）

官方表示，德崇扶南運河主要由柬埔寨西哈努克自治港、金邊自治港及海外柬華投資公司（OCIC）以「建設-經營-轉讓（BOT）」模式投資建設及運營。運河建成後，柬埔寨內陸地區的貨物可直接通過運河運抵沿海省份白馬，並在當地港口裝船出口至世界各地，無需繞道越南。

柬埔寨官員認為，德崇扶南運河計畫將為柬埔寨經濟和社會帶來巨大利益，包括促進海運發展，減少對越南的倚賴、降低物流成本、提升國家競爭力、改善灌溉系統、吸引外來投資及創造更多就業機會，預計所產生的整體經濟效益，將比成本高出2至3成。

▲▼柬埔寨國旗在位於金邊以東約50公里的干丹省湄公河河面上飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨國旗在位於金邊以東約50公里的干丹省湄公河河面上飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

運河的源頭來自於湄公河，而湄公河上游則起源於中國青海的唐古拉山的瀾滄江，這條江流一路流向南海，貫穿東南亞六國，全長7280餘公里，從海拔5000多米的高原直至東南亞平原，最終在越南出海。這次柬埔寨啟動德崇扶南運河計畫，前中國外交部發言人汪文斌也「適巧」出任駐柬埔寨大使，未來中南半島的地緣政治，可能會出現變化。

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