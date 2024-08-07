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嘉義父「抱錯女兒」雙方都轉學　市府將裁罰幼兒園

▲幼孩,幼兒園（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲幼兒園示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義市某私立幼兒園1日下午發生抱錯小孩事件，引起網友討論。事後，兩邊家長都非常氣憤，雙雙決定轉學。嘉義市教育處認定幼兒園有疏失，將進行裁罰。

嘉義市政府教育處特幼教育科（下稱特幼科）表示，幼兒園報告指出，開學日為製作家長接送卡片，且第一時間未依規定核對接送家長，才導致烏龍事件發生，因此特幼科認定有行政疏失，將依法開罰，而當日的幼兒教保員已被解雇。

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特幼科指出，抱錯女兒的爸爸未交代搞錯原因，但警方檢查男子的行車紀錄器，確定男子未傷害幼童，初步認定無違法，因此無法強制男子說出抱錯的原因。

特幼科表示，事發後雙方父母爆發爭執，兩邊都非常氣憤，因此都決定將孩子轉學。

據悉，女童A、B就讀於嘉義市某私立幼兒園幼幼班，事發當時幼兒園老師不小心將2人的名牌別錯。A女童的父親到校接孩子時，陰錯陽差地從老師手中接過B女童。

B女童母親稱，A父發現孩子的鞋子與出門時的不同雙時，還折回幼兒園告訴老師「小孩鞋子穿錯了」，並在上車後還曾與B女童對話，並帶著B女童下車去買雞蛋糕。

而B女童的祖父母到幼兒園去接孩子時，幼兒園老師輪番出來告訴祖父母，孩子因第一天上學情緒不穩，待老師安撫過後，會將孩子帶出，不料，阿嬤等著等著卻驚見孫女被一名陌生男子從外面抱回幼兒園。

B女童阿嬤見狀，趕緊將孫女抱回懷裡，並詢問A女童父親，「你連自己小孩都會抱錯喔」，A父聞言氣壞回嗆，「妳是在工X小」，雙方爆發爭執。

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