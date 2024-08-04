私訊家長收營養午餐費+戶外教學費　新竹私校班導捲24萬落跑

▲廖男以收整學期營養午餐費的名義，向學生詐收每人1萬3200元的費用。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一所私校的國中部新聘班導師，到職近一個月，竟以侵占或詐取的方式把學生繳交的款項捲走；校方得知後火速報警，也表示會對家長的損失負責。

據了解，廖男涉有多起借貸糾紛，在外積欠債務，今年7月才到職，並接手國中班班導一職，沒想到到任20多天，還沒正式開學，廖男就佯稱收取營養午餐費用向學生收錢。

廖男透過通訊軟體私訊家長要求繳交餐費等多項費用，並以現金繳費不便為由，私自提供個人帳戶，收取整學期的營養午餐費每人1萬3200元，其中班上有12人已經繳交，合計詐取15萬8400元，班上戶外教學費每人2200元(38人)、合計侵占8萬3600元，兩筆金額總計24萬2000元。

新湖警分局表示，對於有教師以不實名義，私自向家長收取午餐等相關費用後，未交給校方，避而不見，涉嫌詐欺及侵佔，目前已知10多名家長受害，金額約20多萬元，警方將通知嫌疑人到案說明，以釐清案情。

學校表示，日前也已召開家長說明會澄清，強調這起事件屬於老師個人行為，學校不會以個人名義轉帳收費，並強調該校午餐費是按月收取，其他註冊費等都是有通知單，和一般學校註冊一樣，不會用老師個人的帳戶收費。受害家長損失的金錢部分，校方會負責到底，吸收已繳交的款項。