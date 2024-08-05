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提升全民防災意識和應變　嘉市推「鷹熊聯盟齊防災」手冊

▲▼ 地震來了怎麼辦? 嘉市消防局推「鷹熊聯盟齊防災」手冊 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市消防局推「鷹熊聯盟齊防災」手冊並舉辦防災推廣活動  。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局4日在棒球場前廣場（七虎躍諸羅銅雕附近廣場）設立攤位進行宣導和教育，由嘉義市副市長代表黃敏惠市長與陳姿妏議長到場宣導與中華職棒台鋼雄鷹的棒球賽事合作「鷹熊聯盟齊防災」手冊，藉由簡化文字和直觀圖片來有效傳達地震資訊，降低市民閱讀的難度，使防震資訊更加親民易懂，進而提高了全民的防災意識和應變能力。

▲▼ 地震來了怎麼辦? 嘉市消防局推「鷹熊聯盟齊防災」手冊 。（圖／嘉義市政府提供）

今(113)年為921集集地震25周年、莫拉克颱風15周年，過去震災及風災的重大災害經驗，都是強化我國人民的防救災基礎的寶貴知識。0403花蓮地震的發生，再次喚醒政府應持續重視地震防災教育、減災、應變及災後復原等問題，也讓國人憶起921震災中不可或忘的教訓及經驗。

▲▼ 地震來了怎麼辦? 嘉市消防局推「鷹熊聯盟齊防災」手冊 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥副市長表示，很開心能與中華職棒台鋼雄鷹的棒球賽事合作，讓市民能夠更輕鬆了解災害和應對災害。而這次防震手冊同時推出電子書版本，提供市民免費下載使用，可讓更多人便利地取得防震資訊，市民皆可透過「嘉義市政府消防局官方網站」及「嘉義市防災資訊網」下載這份寶貴的資源。

▲▼ 地震來了怎麼辦? 嘉市消防局推「鷹熊聯盟齊防災」手冊 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥強調，透過防災推廣活動，規劃各式防災宣導攤位及體驗活動，讓參與的市民朋友可以從活動中自然融入對災害防救領域的關注，進而共同學習防災、減災及避災技能，達精進全民防災之目標。災害唯有透過實際且不間斷地演練，才能在發生時馬上反應、運用，保護自己、家人及朋友的安全；讓我們一起為韌性城市努力，秉持「我防災、我驕傲」的心態，讓市民都能「在“嘉〞平平安安」。

▲▼ 地震來了怎麼辦? 嘉市消防局推「鷹熊聯盟齊防災」手冊 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府消防局表示，在這次防災推廣活動的規劃中，特別強調活動的多元性和社會參與的重要性。不僅要讓市民自然地關注災害防救領域，還鼓勵市民共同學習防災、減災及避災技能，以達成提升全民防災意識和能力的目標；另嘉義市為配合內政部推廣『賣場防災專區』，呼籲嘉義市的賣場、商店能加入『賣場防災專區』推廣工作，提高民眾防災準備之意識及意願，讓民眾自主防災成為一種社會氛圍。

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