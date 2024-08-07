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「阿爸育兒日常攝影展」　台東婦女中心展出

▲台東婦女中心邀您逛阿爸育兒展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東婦女中心邀您逛阿爸育兒展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

8月8日是一年一度的父親節，透過紀念與感恩，感謝男性照顧者這一年來辛苦的奉獻，在這特別的日子裡，台東縣婦女福利服務中心於自8月1日起至9月30日特別展出「Taitung Dads 阿爸育兒日常攝影展」，透過攝影展的方式，展覽一系列日常生活中爸爸與孩子親子互動的照片，創造可學習的典範，並讓社會大眾了解到爸爸育兒和媽媽一樣好，凝聚更多家庭的力量，創造台東是爸爸媽媽育兒都友善的城市！

台東縣婦女福利服務中心也於日前在中心內舉行「Love's Cake」的親子手作活動，邀請男性照顧者與孩子一起參加，一同手作愛的蛋糕與卡片送給最愛的男性照顧者，活動中也進行了親子的默契大考驗，發現孩子們其實都很瞭解家中的男性照顧者喜歡什麼，讓整個活動間充滿了歡笑聲。

台東縣長饒慶鈴表示，推動性別平等與營造幸福友善環境是縣府跨局處共同努力的目標，也是衡量社會進步的重要普世價值，消除一切歧視、理解不同性別的不利處境等議題，也是縣府重視、關注的。近年來，越來越多的爸爸開始積極地參與育兒及照顧寶寶的工作，陪伴小孩成長再也不是媽媽的專屬。

台東縣社會處說明，社會中有很多地方，還是有許多爸爸因為種種社會因素，比較少參與孩子的成長，透過「Taitung Dads 阿爸育兒日常攝影展」的活動，展出一系列爸爸和孩子日常生活互動的照片，讓民眾們認識各種不同家庭的育兒方式，提供更多元的育兒想像，也期盼這些照片，能夠讓大家更重視家庭中的照護責任分工，響應家務共好、性別平權的理念。期在「慢經濟、快思維」的施政理念下，落實聯合國SDGs的「性別平等」永續發展為目標，一起營造平權、幸福共好的台東。

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