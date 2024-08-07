英仙座流星雨音樂會在台東　最美星空東河登場

▲英仙座流星雨音樂會在台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2024台東最美星空音樂會」東河場，將於11日在金樽陸連島沙灘登場，邀請金曲歌王HUSH、全民妹妹蓋兒Gail，以及多組在地青年演出團體，陪伴民眾從斜陽到星光，在夢幻的英仙座流星雨下，感受太平洋上空最浪漫的星空。

音樂會現場有好聽的音樂，更有在地特色星空市集、星空攝影活動，豐富的周邊活動，此外，為方便民眾前往最美星空音樂會現場，主辦單位貼心安排預約「台東火車站、轉運站-金樽陸連島沙灘」付費接駁服務，歡迎民眾多加利用。除了東河鄉金樽陸連島沙灘的最美星空音樂會外，同日在台東加路蘭遊憩區以及12日在成功三仙台加開了星空導覽場次，期望讓更多人在星空導遊帶領下體驗流星雨的魅力。

台東縣政府表示，原定於7月28日舉辦的台東最美星空音樂會東河場，受凱米颱風影響延至11日，剛好適逢英仙座流星雨極大期，音樂會中的經典橋段「暗燈儀式」，在低光害的環境下由專業星空導遊帶領大家遨遊台東星空，並藉由星空導遊的引導，民眾有機會在音樂會現場欣賞到英仙座流星雨的天文奇景。音樂會活動周邊也將邀請東河鄉在地特色攤商設攤，可以品嘗台東在地美食、體驗在地文化。



另外，為響應低碳旅遊，並方便遊客前往，11日東河場將提供預約制的付費接駁服務，由台東火車站及轉運站開往金樽陸連島沙灘，單趟乘車費用全票為100元，優待票為50元，請大家踴躍搭乘。