關山親水公園同樂會　爸爸們開心表示「終於被重視」

▲父親節前夕台東縣關山鎮救國團特地舉辦親子同樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

父親節前夕台東縣關山鎮救國團特地舉辦親子同樂會，選在關山親水公園「原住民表演廣場」進行。雖然豔陽高照汗如雨下但家長們仍是開心參與，爸爸們開心表示，社會上似乎比較重視母親節，所以能有機會參加父親節的活動感到相當興奮。

關山鎮親水公園傳來陣陣歡笑聲，關山鎮救國團舉辦慶祝父親節活動；超過100組的親子報名參加趣味遊戲闖關，縣議員陳宏宗、關山鎮長彭成豐、鎮代會副主席李偉鈺等到場向爸爸和扮演爸爸角色的家人祝福。彭成豐向小朋友喊話要聽大人們的話，畢竟大人們得為生活家計辛勤工作。

關山鎮救國團會長周福安指出，因為大家確實都比較重視「母親節」，舉凡相關的慶祝活動一大堆，反觀父親節似乎就比較冷清許多；在母親節時關山鎮救國團也舉辦親子梅醋體驗，當然社會講究推動兩性平權之際「父親節」也不能缺席。

上午進行活動有許多爸爸們刻意推掉工作來陪伴小朋友出席，親子共同協力完成包括坐爆氣球、滾動大龍球準確投籃、趣味擲筊、父子裝扮等，在活動過程中小朋友汗水直流，而爸爸也不忘幫忙擦擦汗和補充水分。小朋友們開心與爸爸完成各項的遊戲關卡，最後並大聲說出「爸爸，父親節快樂！」