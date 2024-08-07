睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

▲感念姑姑照顧，孩子手作壓克力杯墊送罹癌的姑姑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著疫情逐漸緩解，台東馬偕向日葵病房（5C癌症病房）癌友團體支持實體活動，在停辦兩年後終於恢復了。疫情期間，線上病友會成為唯一選擇，但線上活動的局限性使得實體活動的重啟顯得更加重要。近日，共有15名住院中的癌症病友及其家屬參加了這次久違的癌友團體支持活動，共同享受手作杯墊的愉快時光。

活動中，特別感人的一幕來自兩位小朋友，他們因39歲王姓姑姑和爺爺皆罹癌住院，同住在台東馬偕癌症病房，在暑假期間來醫院幫忙家人照顧姑姑。小朋友回憶起姑姑曾經帶他們玩耍、買好吃的東西，甚至在他們受傷時幫忙擦藥，決定製作漂亮的杯墊送給姑姑。

孩子的姑姑感受到孩子的孝心後，也渴望在父親節前可探望自己癌末的爸爸。5C病房特別準備了父親節小花並用輪椅將她推到父親床前表達祝福。儘管中風和癌症使她說話變得吃力，但當她握著父親的手說出「父親節快樂，爸爸我愛你」時，令爸爸無比感動！雖然父女同時罹癌，但他們在愛中互相扶持。

台東馬偕睽違二年的癌友會，不僅讓病友及家屬們在製作杯墊的過程中達到自我實現，還培養了自我成就感。每個獨特的杯墊不僅成為了病友們創意的展示，也成為他們珍貴回憶的象徵。在未來使用這些杯墊時，這段歡樂的時光將再次浮現於腦海，帶來更多的心靈慰藉。

護理長韓茜英表示，他們希望抓住病人歡樂的時刻，通過活動幫助治療中的病友及家屬舒解焦慮情緒，提供情感支持與心靈照護。一位家屬表示，這次活動非常棒，因為平常照顧罹癌的兒子的壓力很大，活動讓他感到很紓壓。

台東馬偕醫護專業團隊通過多元化的支持性團體活動，致力在癌症治療過程中，幫助病友及家屬舒解焦慮情緒，提供情感支持與心靈照護。向日葵病房的實體活動將繼續傳遞愛與溫暖，讓每一位參與者都能感受到家的溫馨和支持。