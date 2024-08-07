　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

▲感念姑姑照顧，孩子手作壓克力杯墊送癌中的姑姑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲感念姑姑照顧，孩子手作壓克力杯墊送罹癌的姑姑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著疫情逐漸緩解，台東馬偕向日葵病房（5C癌症病房）癌友團體支持實體活動，在停辦兩年後終於恢復了。疫情期間，線上病友會成為唯一選擇，但線上活動的局限性使得實體活動的重啟顯得更加重要。近日，共有15名住院中的癌症病友及其家屬參加了這次久違的癌友團體支持活動，共同享受手作杯墊的愉快時光。

活動中，特別感人的一幕來自兩位小朋友，他們因39歲王姓姑姑和爺爺皆罹癌住院，同住在台東馬偕癌症病房，在暑假期間來醫院幫忙家人照顧姑姑。小朋友回憶起姑姑曾經帶他們玩耍、買好吃的東西，甚至在他們受傷時幫忙擦藥，決定製作漂亮的杯墊送給姑姑。

孩子的姑姑感受到孩子的孝心後，也渴望在父親節前可探望自己癌末的爸爸。5C病房特別準備了父親節小花並用輪椅將她推到父親床前表達祝福。儘管中風和癌症使她說話變得吃力，但當她握著父親的手說出「父親節快樂，爸爸我愛你」時，令爸爸無比感動！雖然父女同時罹癌，但他們在愛中互相扶持。

台東馬偕睽違二年的癌友會，不僅讓病友及家屬們在製作杯墊的過程中達到自我實現，還培養了自我成就感。每個獨特的杯墊不僅成為了病友們創意的展示，也成為他們珍貴回憶的象徵。在未來使用這些杯墊時，這段歡樂的時光將再次浮現於腦海，帶來更多的心靈慰藉。

護理長韓茜英表示，他們希望抓住病人歡樂的時刻，通過活動幫助治療中的病友及家屬舒解焦慮情緒，提供情感支持與心靈照護。一位家屬表示，這次活動非常棒，因為平常照顧罹癌的兒子的壓力很大，活動讓他感到很紓壓。

台東馬偕醫護專業團隊通過多元化的支持性團體活動，致力在癌症治療過程中，幫助病友及家屬舒解焦慮情緒，提供情感支持與心靈照護。向日葵病房的實體活動將繼續傳遞愛與溫暖，讓每一位參與者都能感受到家的溫馨和支持。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
林郁婷和服照吸萬人朝聖！阿嬤曾不贊成她練拳「最怕孫女被打」
花蓮阿兵哥人間蒸發　家屬聲請死亡宣告獲准
9天漲粉超300萬！　中國「球后」孫穎莎親簽小卡炒至6.2萬
鬼月晚上「門口見1幕」別打擾！　過來人曝恐怖經驗
當砲友1年未扶正！高雄女淪性玩偶怒了　狠刺渣男險奪命
羽球女神舊照曝！網揪志田千陽「臉動1手腳」美貌大升級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

保證取物+不得擾鄰　桃市修正自助選物販賣自治條例草案

高雄市第18屆傑出父親選拔名單出爐　15位企業家獲選

台南市學子在世界機器人大賽屢獲佳績　黃偉哲接見表揚

鼓勵青年移居台南呷頭路　勞工局與南科辦「南科追夢-企業招募說明會」

快訊／台南東區富德街店家傳火警　消防人員出水搶救

「阿爸育兒日常攝影展」　台東婦女中心展出

英仙座流星雨音樂會在台東　最美星空東河登場

旅行到一半「刁車困雨中」　台東暖警協助排除故障

屏科大水產養殖系研發海藻產品　致贈屏東醫院醫護

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

歌迷衝上台遭抬走！劉德華「暫停演出」急關心#星光雲REELS

保證取物+不得擾鄰　桃市修正自助選物販賣自治條例草案

高雄市第18屆傑出父親選拔名單出爐　15位企業家獲選

台南市學子在世界機器人大賽屢獲佳績　黃偉哲接見表揚

鼓勵青年移居台南呷頭路　勞工局與南科辦「南科追夢-企業招募說明會」

快訊／台南東區富德街店家傳火警　消防人員出水搶救

「阿爸育兒日常攝影展」　台東婦女中心展出

英仙座流星雨音樂會在台東　最美星空東河登場

旅行到一半「刁車困雨中」　台東暖警協助排除故障

屏科大水產養殖系研發海藻產品　致贈屏東醫院醫護

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　08.07～08.13

【瑪法達星座運勢】雙子座　08.07～08.13

【瑪法達星座運勢】牡羊座　08.07～08.13

【瑪法達星座運勢】天秤座　08.07～08.13

峇里島瀑布前和女友自拍　欄杆突垮掉！男狂墜25公尺喪命

【瑪法達星座運勢】射手座　08.07～08.13

保證取物+不得擾鄰　桃市修正自助選物販賣自治條例草案

李聖經開金嗓！首度挑戰音樂劇　扮演茉莉公主演出《阿拉丁》

【瑪法達星座運勢】魔羯座　08.07～08.13

高雄猴爬進冷藏櫃「自標售價1萬」影片曝　好市多怒了：勿模仿！

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

地方熱門新聞

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

陳亭妃冒雨偕農水署會勘全力防堵淹水狀況

台南豪大雨市區多處淹水未來幾天午後有下雨機率

台東和池上羚羊合照沒禮物可領

美和科大冠軍飲品「俯視山林」　驚艷味蕾

台南市消防之友會第六辦事處頒救災工作獎勵金

水利署示範有才寮在地滯洪功效

梨山中橫饗堂8/8秋祭　苦無水電可用

畢業生台南就業中心720個職缺提供現場媒合

「三中」單位合作　推動地熱研究與綠能永續

雲嘉南分署職前訓練班現正報名中

美國加州聖蓋博市訪桃　盼深化雙邊交流

跟進！到台東池上合照羚羊也有禮

基隆七夕360秒煙火秀　KEELUNG地標點亮浪漫

更多熱門

相關新聞

關山親水公園同樂會　爸爸們好開心

關山親水公園同樂會　爸爸們好開心

父親節前夕台東縣關山鎮救國團特地舉辦親子同樂會，選在關山親水公園「原住民表演廣場」進行。雖然豔陽高照汗如雨下但家長們仍是開心參與，爸爸們開心表示，社會上似乎比較重視母親節，所以能有機會參加父親節的活動感到相當興奮。

17歲少女失蹤6天！台東警找人撲空　連男網友也落跑

17歲少女失蹤6天！台東警找人撲空　連男網友也落跑

台東幼童軍服務員木章訓練風雨中展開

台東幼童軍服務員木章訓練風雨中展開

台東縣議員簡維國敬軍慰問　謝教召辛勞

台東縣議員簡維國敬軍慰問　謝教召辛勞

東森盃海峽兩岸棒球邀請賽開幕　饒慶鈴受邀開球

東森盃海峽兩岸棒球邀請賽開幕　饒慶鈴受邀開球

關鍵字：

馬偕向日葵病房台東

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

開箱李洋千萬新家　自曝：9成時間與女友在這裡

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面