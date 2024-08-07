當砲友1年未扶正！痴女慘淪性玩偶怒了　狠刺渣男後頸險奪命

▲高雄女子不甘一直被當砲友，拿刀砍殺渣男。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名女子小莉（化名）心儀高中同學阿志（化名），一直想當他女友，但阿志卻只想找她上床玩玩，小莉只好退而求其次當起阿志的「砲友」，過了快1年後，小莉向阿志攤牌，阿志還是不願給小莉正宮的名分，氣得小莉拿刀猛刺阿志，阿志大量流血一度休克，送醫後撿回一命，法院審理後，依殺人未遂罪判處小莉徒刑3年2月。

判決指出，小莉和阿志原本是高中同學，後來兩人發生親密關係，小莉一直想當阿志的正宮女友，但阿志卻不肯，還不斷用言語恐嚇、污辱她，另一方面卻又一直找小莉約砲，只把小莉當砲友。

前年1月21日，兩人又相約到旅館嘿咻，事後小莉覺得阿志只想著和她發生性行為，卻不願交往成為情侶，愈想愈不爽，於是跟阿志「攤牌」，但阿志還是不肯鬆口，小莉於是拿著水果刀從背後猛刺阿志的右後頸，導致阿志大量流血，小莉也嚇得往旅館大廳逃跑，經旅館人員報警，將昏迷休克的阿志送醫，及時救回一命，警方獲報也當場在房間內抓到小莉。

法院審理時，小莉辯稱因為阿志多次恐嚇她，所以她只要和阿志出去都會攜帶防身物品。當時是因為阿志一直以言語攻擊、羞辱她，她只是想讓阿志閉嘴，不要再講這些話，才會拿水果刀刺阿志，並沒有殺人的犯意。

法官審酌小莉內心始終渴望與告訴人成為男女朋友，而與阿志持續發生性行為，案發當日因與阿志談及二人關係認定及雙方彼此長期相處等問題，而發生口角爭執，一時氣憤才動手，事後也坦承犯行，可見其尚有面對司法追訴、處罰及悔悟之意，因此依殺人未遂罪判處她徒刑3年2月，全案可上訴。