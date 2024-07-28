吃20顆水餃遭男友嗆「胖成瓦斯桶」！妹子怒分手：再點一碗餛飩湯

▲女網友因吃光20顆水餃，竟被男友諷刺胖成瓦斯桶。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

情侶間有時會挑剔另一半身材，一名女網友在網上哭訴自己某天下班後飢腸轆轆，一口氣吃完20顆水餃，結果被男友毒舌狠酸她胖得像瓦斯桶，最後兩人因此分手，貼文曝光後，反而獲得許多網友恭喜她脫離渣男。

這名網友在Dcard發文表示，自己在餐廳擔任外場人員，有天晚上10點下班，當天她只有早上吃了一個蛋餅，餓了整天直到下班才有時間吃飯。她下班後與男友一起用餐，當時她點了20顆水餃，食物上桌後，她注意到男友皺了皺眉，但她不以為意直接開動，直到她一口氣吃完最後一顆水餃時，男友居然暴怒，大力將筷子摔到桌上。

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男友對她露出不屑的笑容，還大聲斥責：「妳一個人把20顆水餃都吃完了，就沒想分我吃幾顆嗎？妳怎麼那麼自私，這麼會吃，難怪妳會得糖尿病，還這麼胖，也不學一下妳姊，還有妳朋友，看看妳，跟一個瓦斯桶一樣。」說完便揚長而去。

原PO被男友舉動嚇到，可是仍繼續加點一碗餛飩湯，餵飽自己肚子好開心入睡。也因為歷經此事，她在回家途中果斷向男友提分手。事隔一週後前男友才瘋狂向她道歉，甚至表示願意用求婚來賠罪。但她已經鐵了心要分手，她姊姊也把前男友過去糟蹋她的行為都告訴了爸媽，爸爸聽完氣得差點「拿平底鍋去揍人」。最終兩人還是沒有復合。

這篇貼文引發了熱烈反響，許多網友十分認同她果斷分手：「恭喜分手！還好用20顆水餃看清一個人」「恭喜妳脫離屎渣男！我也剛脫離嫌棄我胖的另一半，每次吃飯都吃得很不盡興，現在真的自由又快樂」「該分，分得好！基本禮貌都沒有，支持妳的做法」「恭喜妳提早拆彈，開始多照顧自己健康，以後會更好的」「正常人看到女朋友點20顆水餃，第一個想法應該是『妳今天都沒吃飯？餓壞了吧』之類的」「恭喜你脫離渣男」。



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