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社會 社會焦點 保障人權

要人夫肉償還債！正妹闆娘鹹濕告白約砲　他忍不住衝摩鐵：成全妳

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女木工師傅想約砲已婚前男友，遭抓包判賠8萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人夫阿偉(化名)發現經營裝潢公司的前女友突然加LINE，還狂約「我很想你又粗又大的○○」、「只要你來找我做愛，你簽的本票我就全部還你」、「只要想到你，下面就濕了」，阿偉被她盧了一陣，決定「好吧，那就成全妳」，兩人相約摩鐵激戰，不料訊息立馬被正宮看到，氣得正宮將前女友告上法院。台北地院審理，判前女友侵害配偶權，要賠8萬元。可上訴。

正宮主張，她於今年2月5日時，發現丈夫阿偉的前女友小琪(化名)於4日加Line，和阿偉聊到隔日凌晨快4點，要求和阿偉發生性行為，因為小琪經常打電話、介入她婚姻，導致她與阿偉經常吵架，嚴重影響婚姻生活，提告向小琪求償10萬元。

正宮提出阿偉和小琪的對話證據，內容有阿偉說「小琪？妳加我幹嘛？」，小琪說「阿偉，我為你付出那麼多。你就從來沒有愛過我嗎？」，阿偉老實答「可能開始有，之後沒有」，小琪表白「可是我還是很愛你。我很想你又粗又大的○○。我還是很想跟你做愛」。

阿偉起先抗拒說「我已經有老婆了」，不過小琪仍表示「瞞著你老婆不就好了」、「只要你來找我做愛，你簽的本票我就全部還你」、「我就只喜歡跟你X」、「你娶了那個女人，我哭了好久。你不娶我，難道我連當你砲友都不行嗎？」、「我好想念你的○○。阿偉，我愛你，就算只能得到你的肉體也沒關係，我只要想到你，下面就濕了」等語。

最後阿偉不堪誘惑說「好吧，那就成全妳」、「不然妳來找我，我們去大直摩鐵開房間」，小琪看了大喜，忙問「現在嗎？你在哪？我去載你。」、「等我20分鐘」，不料兩人對話當天就被正宮發現。

全案審理時，小琪辯稱早就封鎖人夫，雖然人夫嘗試加她Line好友，但她沒同意，而訊息內暱稱「冰冰」的帳號並不是她。不過法官不採信小琪說法，判她侵害配偶權，審酌正宮是線上占卜師，年收約3萬餘元，小琪開公司，職業為木工師傅，去年收約95萬元，判她要賠8萬元。可上訴。

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