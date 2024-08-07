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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明年政府歲入歲出破3兆元雙創新高　李彥秀示警：財政地獄要開始了

▲▼0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德6日聽取行政院「114年中央政府總預算案簡報」，明年度總預算歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元，歲入歲出雙破3兆元，再創新高。國民黨立委李彥秀表示，民進黨政府從選舉大撒幣、花錢沒節制、特別預算常態化、美化稅收超徵，債留子孫後遺症，「財政地獄」的苦果才剛要開始。

李彥秀表示，明年度總預算歲入歲出都突破新台幣3兆元，雙雙創下新高，民進黨說，還債金額達到1415億元，是24年來新高，顯然又是在大玩「數字遊戲」，根本就是把人民當三歲小孩騙。政府號稱還債金額高，只是守住「公共債務法」的下限，政府歲入編列高，還債的數字自然就高，根本就是「還的越多，欠的也越多」。

李彥秀提到，過去八年，政府歲出預算從1.9兆快速膨脹到3.2兆，擴張速度驚人，這還不包括13項超過2.5兆的特別預算。事實上，蔡英文2016年上任時，國債鐘的數字是5.6兆，平均每位國人負債24萬元，到今年卸任時，國債鐘已經高達6.4兆元，平均每人負債27.2萬元，這還不包括勞保潛藏負債高達13兆的財務黑洞。

李彥秀直言，審計部的報告更是打臉民進黨政府，考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達4905億元，未來五年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。從選舉大撒幣、花錢沒節制、特別預算常態化、美化稅收超徵，債留子孫後遺症，「財政地獄」的苦果才剛要開始。
 

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