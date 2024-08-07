蔣萬安稱「台北選手」惹議　北市嗆別雙標：賴清德、陳其邁也說過

▲台北市長蔣萬安恭喜設籍在台北市的羽球選手王齊麟，結果被網友質疑不敢講台灣選手。（圖／翻攝自threads／蔣萬安）

記者袁茵／台北報導

台灣羽球黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟4日奪下奧運金牌，台北市長蔣萬安日前與設籍在台北市的王齊麟通話，並於Threads發文稱王齊麟是「台北選手」，被網友出征「不敢講台灣」，蔣萬安今（7日）回應外界別政治操作。台北市政府發言人殷瑋也舉例，高雄市長陳其邁今年7月也稱「高雄選手」、總統賴清德2016年也說「台南選手」，請外界不要雙標。

針對蔣萬安在社群媒體Threads發文稱設籍在台北市的王齊麟是「台北選手」，結果被網友質疑一事，殷瑋中午透過影片說明，重點是蔣萬安一直以來都是公開完整的說明，這些奧運的選手是中華隊，是全台灣及台北市的驕傲，除了用視訊電話，也用行動實際鼓勵和支援所有台北市的得獎選手。

殷瑋提及，請大家不要進行政治操作，也不要斷章取義，不要雙重標準，如果要以同樣的標準檢驗的話，包括高雄市長陳其邁在今年7月就明白說「高雄選手」、總統賴清德2016年的時候，不管是說台南的桌球好手鄭怡靜，還是在2015年講到亞運選手張玉龍的時候，都用「台南選手」來稱呼。

殷瑋強調，「如果用一樣的標準來檢驗的話，難道這不都是問題嗎？」不要用雙重標準來面對這個問題，一定要大家一起用正面態度，為所有代表台灣的奧運選手加油。

▲台北市政府發言人殷瑋針對「台北選手」事件回應。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安5日晚間在Threads發文表示，「打電話恭喜台北選手王齊麟。Q：心情如何？A：開心到睡不著！Q：其實是在海巡吧？A：對。」

但蔣萬安稱呼王齊麟是「台北選手」，招來網友狂罵「台北選手？」、「啥小台北選手？叫中華台北隊是對外被政治壓迫不得已，你一個台灣首都市長在那邊說什麼碗糕？你腦子有正常嗎？可悲欸」、「怎樣 ？講台灣選手，你阿公會罵逆？」

蔣萬安上午出席2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS），對於稱設籍在台北市的王齊麟是「台北選手」遭網友出征，蔣萬安表情嚴肅地表示，自己在很多公開場合都說是「中華隊」，全台灣、全台北市都以他們為榮，以及他們是台灣之光、台北市的驕傲等。

蔣萬安強調，王齊麟是在台北市設籍的選手，從小在民權國小跟中山國中就讀，現在也是台北市立大學的學生，「他是我們台北市的選手，外界實在不用斷章取義，做政治操作」。

▼台北市長蔣萬安出席2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS）。（圖／記者袁茵攝）