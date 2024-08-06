登機口X光機起火！樟宜機場驚傳火警　旅客「一片白色煙霧」中逃生

▲新加坡樟宜機場一個登機口在6日發生火警。（組圖／記者彭懷玉攝、翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

樟宜機場第一航廈一個登機口6日因X光檢查機起火，導致候機室內冒出滾滾濃煙，所幸機場工作人員迅速反應，及時採取滅火行動，才沒有造成人員傷亡事件，不過相關航班依舊受到了影響，稍作延誤。

據《聯合早報》報導，6日清晨6時左右，當準備飛往印尼峇里島的TR280航班停在樟宜機場第一航廈D46登機口時，一陣灰白色濃煙突然從登機口附近翻騰湧出，並迅速蔓延到整座候機室。



從社群媒體流出畫面可見，瀰漫的煙霧很快就籠罩了整座候機室，令人難以看清眼前景象，而拍攝相關影片的網友也表示，現場的遊客都感到十分驚慌，他們也著急地跟隨人群迅速逃生。

有網友表示，這起火警是因為登機口的X光檢查機起火所致。樟宜機場集團發言人則指出，火警是由電路故障所引起，幸運的是，現場2名工作人員迅速地將火勢撲滅。

樟宜機場集團告訴《聯合早報》，受影響的乘客事後被轉移到另一個登機口登上航班，「班機隨後在上午9時左右順利起飛，沒有乘客在這起意外中受傷。」新加坡民防部隊也證實，當局在清晨6時40分接獲通報，聲稱樟宜機場發生了火災，不過當局在抵達現場時，火勢就已被撲滅。目前當局仍在對此案進行調查。