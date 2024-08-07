鐵飯碗沒了？山東10萬編制轉企業　專家示警：未來更多省份會改革

▲大陸地方財政吃緊，多省市開始進行精兵簡政。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸地方財政緊張，多省市開始精兵簡政，山東近日啟動省屬事業單位轉為企業的「全面改革」，轉制後工作人員將由事業編制，轉為一般企業員工。中國人民大學公共管理學院教授馬亮坦言，山東省會為其他省分探索事業單位改革提供方向參考，「山東省是經濟大省，事業單位改革具有示範效應，未來會推動更多省份加快事業單位改革。」

大陸行政編制、事業編制、國企編制，往往被視為「鐵飯碗」，是最為穩定的工作崗位，一旦入編，就不會輕易被辭退。近年失業率高，考公、考編人數逐年遞增。此前，黑龍江、湖南、湖北、雲南、安徽、內蒙古多地早前都已開始精兵簡政。

山東省人力資源和社會保障廳等10部門近日印發《關於省屬事業單位轉制為企業有關問題的處理意見》的通知。意見顯示，徹底解決原事業人員去留與身分問題，轉制後的企業將收回所有事業編制，原工作人員也將從省編辦的實名制名單中剔除，並與新成立的企業簽訂勞動合同，正式成為企業工人也就是「合同工」。

通告指出，上述做法不僅能穩定和順利實現事業單位到企業的平穩過渡，還能有效減輕財政負擔，同時借助企業的自主運行機制，進一步激發創新活力，推動事業單位的改革和發展。

據《金融界》報導，山東省近日宣布啟動省級事業單位向企業轉變的全面改革，涉及約10萬名事業編制人員，這項重大措施將徹底改變長期以來事業單位「鐵飯碗」的局面。

據《澎湃新聞》報導，中國人民大學公共管理學院教授馬亮說，山東省摸索的試點方案，也會為其他省份探索事業單位改革提供方向參考，「山東省是經濟大省，事業單位改革具有示範效應，未來會推動更多省分加快事業單位改革。」

「目前事業單位改革進入到新的階段」，上海交通大學安泰經濟與管理學院、中國發展研究院副研究員鐘輝勇說，在目前地方財政面臨壓力的情況下，事業單位轉制為企業也有助於緩解地方財政壓力，更為有效地提供公共服務。