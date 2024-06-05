　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白聯手推《財劃法》修法　他籲該先撤「錢坑」花東三法

▲▼卓榮泰赴立法院備詢-傅崐萁。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨團總召傅崐萁意象動見觀瞻。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院財政委員會本周審查《財政收支劃分法》修正草案，跨黨立委共提出14個案子。不過，一名黨政人士表達憂心稱，藍白版本要求中央釋出15%稅收，將增加5000多億分配給地方縣市，加上原本中央統籌分配款的3000多億，總規模將會達到近9000億，然而該草案與國民黨團總召傅崐萁提出的「花東三法」有所扞格，自相矛盾。

在國會職權修法之後，藍白本周再度聯手力促《財政收支劃分法》修法，不過，由於該草案尚未有行政院版本，民進黨團主張再多開幾場公聽會，行政院長卓榮泰則說「願意討論」。另對於爭議性高的「花東三法」，傳出國民黨團內部也有雜音，因此，傅崐萁已公開承諾將會取得共識後，才會推動。

黨政人士分析，藍白鎖定推動《財政收支劃分法》修法，要求中央釋出15%稅收，也就是增加5000多億分配給地方縣市，加上原本中央統籌分配款的3000多億的額度，總規模將會達到近9000億，然而，國民黨此次推動修法，事實上與傅崐萁所提2.5兆「花東三法」有所扞格。

該人士說明，中央政府總預算1年約2兆，而「花東三法」加一加也是2兆元，若是未來三讀通過，預算將全部被鎖在特別預算中（編按：初審條文為特別預算，但白營主張在各年度公務預算執行），將不可能有多餘的預算可以配予地方，國民黨的邏輯根本就是前後矛盾、自打嘴巴，應先撤回「錢坑三法」，再談《財政收支劃分法》。

該人士回顧，過去25年《財政收支劃分法》的修法過程歷經許多波折，2002年民進黨執政時提出4個修法原則，包括：錢權同時下放、地方實質財源增加、直轄市及縣（市）財源只增不減、公式入法取代比例入法。不過，當時因朝小野大，導致修法審議進度僅停留在委員會。

該人士補充，2010年國民黨執政時曾提出院版草案，被批評集錢於中央，包括一般性補助款、統籌分配款稅以及指定用途，都只集中幾個直轄市，可能造成直轄市與一般縣市差距越拉越大，因此，該次修法也僅停留在二讀時的廣泛討論。

該人士表示，事實上，國民黨全面執政時不僅沒修《財政收支劃分法》，所提出的版本集權、錢於中央，而2016年民進黨執政後，中央對地方政府財源的挹注逐年提高。他說，傅崐萁提了一個將全國預算消耗殆盡的「錢坑」法案，又再提了《財政收支劃分法》修法，根本是自相矛盾。

ET快訊
快訊／黃仁勳背板「剩1檔」漲停！　3家處置股臉綠
台大醫科女神小馮「真實近況曝光」
黃仁勳大放送！　有NVIDIA顯卡「1福利爽領」
國三生遭割頸亡　家屬獲180萬犯保補償金
日本住宿「台人在浴室大號」　慘罰7萬日幣
獨／夏克立不告郎祖筠、竇智孔了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷免醞釀中？分析徐巧芯仇恨值高　媒體人：她那區不是很穩

談「打詐4法」態度　黃國昌憂加重詐欺刑度「不符合被害者期待」

藍智庫評傅崐萁「花東三法」問題多　朱立倫：重要法案要有共識

財劃法公聽會今召開　財長莊翠雲：採開放態度聽各方意見

藍委傾向花東3案拆開處理　黃國昌認同：應個別細緻討論

傳為連任黨魁「忍耐」傅崐萁　朱立倫怒批名嘴造謠：子虛烏有！

刑警埋伏破案敘獎不如警員抓酒駕　警政署允提出改善方案

「黃仁勳真倒楣！」　郭正亮：他很無奈！他沒有不要中國市場

黃國昌曝拆除違建進度　嗆民進黨側翼搞不清狀況「別信口開河」

岳父擁12建案　黃國昌強調「從未介入」：別懷疑我支持居住正義的信念

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

兒乳齒鬆脫爸出奇招！　線綁復古機車成功拔出

罷免醞釀中？分析徐巧芯仇恨值高　媒體人：她那區不是很穩

談「打詐4法」態度　黃國昌憂加重詐欺刑度「不符合被害者期待」

藍智庫評傅崐萁「花東三法」問題多　朱立倫：重要法案要有共識

財劃法公聽會今召開　財長莊翠雲：採開放態度聽各方意見

藍委傾向花東3案拆開處理　黃國昌認同：應個別細緻討論

傳為連任黨魁「忍耐」傅崐萁　朱立倫怒批名嘴造謠：子虛烏有！

刑警埋伏破案敘獎不如警員抓酒駕　警政署允提出改善方案

「黃仁勳真倒楣！」　郭正亮：他很無奈！他沒有不要中國市場

黃國昌曝拆除違建進度　嗆民進黨側翼搞不清狀況「別信口開河」

岳父擁12建案　黃國昌強調「從未介入」：別懷疑我支持居住正義的信念

捐百萬助學金！苗栗市長兌現競選諾言　 現場又有善心人捐58萬

芭蕾女伶華麗轉身　崑大時尚系林思妤累積秀場實戰力舞出人生

擔心孕妻發病過世　人夫上交友軟體激戰按摩妹：為了分散風險

紐乳0關稅襲台！食藥署預告修正草案　「鮮乳品名標示」明年7月生效

欠下鉅額賭債！　水原一平認了：只能用大谷的錢償還

賓士撞麵攤「店面全毀2傷」　肇事者過世...店家求償無門PO網求助

超市購物遇隨機攻擊　媽忙著放東西「3歲兒突遭怪女狂砍」中刀亡

金曲35／36歲鳳小岳搶新人獎：超勵志　爆「沒當過紅毯第一帥」

2勇消殉職…豐邑公祭現場致意！送2對花籃輓聯寫：生命充滿希望

新竹老牌「福源花生醬」二代炒股　「沒賺還虧」判1年定讞

柴犬縮腳自認喵星人　主人笑問：是貓嗎ＸＤ

政治熱門新聞

即／韓國瑜深夜急發聲明

快訊／陳菊「全力支持立院修憲廢監院」　強調三權分立理想從未改變

9大AI巨頭齊聚台北　王定宇：5位是台灣人

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

快訊／2原民綠委跑票　原民禁伐補償金3萬增至6萬三讀通過

《村里長支給條例》三讀通過！綠委盛讚

4縣市爭取輝達進駐　台南苗栗打夜市牌

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

桃園第3例　選委會公告文青里長罷免案成立

AI算力中心落腳高雄　陳其邁揪黃仁勳逛夜市

輝達來台設廠！楊文科：首選就在新竹縣

柯建銘拒簽字！原民綠委嘆「推禁伐補償不順」　韓國瑜妙回這句

「黃仁勳真倒楣！」　郭正亮：他很無奈！他沒有不要中國市場

傅崐萁稱花東三案BOT「政府免出錢」　綠委揭真相：不是外行就是邪惡

更多熱門

相關新聞

桃園市議會國民黨團龍舟隊　4次集訓奪佳績

桃園市議會國民黨團龍舟隊　4次集訓奪佳績

在咚！咚！咚！咚！的鼓聲當中，桃園市議會國民黨團龍舟隊員，隨著鼓點整齊劃一划槳向前衝，經過4次實地水上訓練，隊員已培養了絕佳默契，體力也到達顛峰，展現最強實力，強調有信心在6月9日龍舟賽的表演賽中奪得佳績。

《村里長支給條例》三讀通過！綠委盛讚

《村里長支給條例》三讀通過！綠委盛讚

「台東青．慢實力」台東產業行銷記者會

「台東青．慢實力」台東產業行銷記者會

傅崐萁花東三案藍委雜音多「有那麼急？」　柯建銘籲別當陪葬兵馬俑

傅崐萁花東三案藍委雜音多「有那麼急？」　柯建銘籲別當陪葬兵馬俑

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

關鍵字：

立法院財政收支劃分法國民黨地方財政稅收分配

讀者迴響

熱門新聞

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

即／韓國瑜深夜急發聲明

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

台網美澳洲「遭隨機攻擊」送醫　嚇到想回台灣

輝達市值一夜漲了「一個英特爾」

李妍瑾整夜哭認婚姻只維持4個月　

黃仁勳遇女粉絲挺胸求簽名　他禮貌留下三兆字跡

快訊／加油中千萬發票！獎落2縣市

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面