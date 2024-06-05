藍白聯手推《財劃法》修法　他籲該先撤「錢坑」花東三法

▲國民黨團總召傅崐萁意象動見觀瞻。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院財政委員會本周審查《財政收支劃分法》修正草案，跨黨立委共提出14個案子。不過，一名黨政人士表達憂心稱，藍白版本要求中央釋出15%稅收，將增加5000多億分配給地方縣市，加上原本中央統籌分配款的3000多億，總規模將會達到近9000億，然而該草案與國民黨團總召傅崐萁提出的「花東三法」有所扞格，自相矛盾。

在國會職權修法之後，藍白本周再度聯手力促《財政收支劃分法》修法，不過，由於該草案尚未有行政院版本，民進黨團主張再多開幾場公聽會，行政院長卓榮泰則說「願意討論」。另對於爭議性高的「花東三法」，傳出國民黨團內部也有雜音，因此，傅崐萁已公開承諾將會取得共識後，才會推動。

黨政人士分析，藍白鎖定推動《財政收支劃分法》修法，要求中央釋出15%稅收，也就是增加5000多億分配給地方縣市，加上原本中央統籌分配款的3000多億的額度，總規模將會達到近9000億，然而，國民黨此次推動修法，事實上與傅崐萁所提2.5兆「花東三法」有所扞格。

該人士說明，中央政府總預算1年約2兆，而「花東三法」加一加也是2兆元，若是未來三讀通過，預算將全部被鎖在特別預算中（編按：初審條文為特別預算，但白營主張在各年度公務預算執行），將不可能有多餘的預算可以配予地方，國民黨的邏輯根本就是前後矛盾、自打嘴巴，應先撤回「錢坑三法」，再談《財政收支劃分法》。

該人士回顧，過去25年《財政收支劃分法》的修法過程歷經許多波折，2002年民進黨執政時提出4個修法原則，包括：錢權同時下放、地方實質財源增加、直轄市及縣（市）財源只增不減、公式入法取代比例入法。不過，當時因朝小野大，導致修法審議進度僅停留在委員會。

該人士補充，2010年國民黨執政時曾提出院版草案，被批評集錢於中央，包括一般性補助款、統籌分配款稅以及指定用途，都只集中幾個直轄市，可能造成直轄市與一般縣市差距越拉越大，因此，該次修法也僅停留在二讀時的廣泛討論。

該人士表示，事實上，國民黨全面執政時不僅沒修《財政收支劃分法》，所提出的版本集權、錢於中央，而2016年民進黨執政後，中央對地方政府財源的挹注逐年提高。他說，傅崐萁提了一個將全國預算消耗殆盡的「錢坑」法案，又再提了《財政收支劃分法》修法，根本是自相矛盾。