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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英8年／年金改革歷史任務　賴清德接棒面對勞保年金破產年限

▲反年金改革團體今天再度到立院抗議，李來希。（圖／記者李毓康攝）

▲反年金改革團體昔日走上街頭抗議。（資料照／記者李毓康攝）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文2016年首度執政之初，便著手推動年金改革，經歷數年藍綠衝突、反年改群眾包圍立法院激烈抗議，終於在2018年6月底，經立法院修正相關法律，完成軍、公、教年金改革的歷史任務。

在年改法案三讀通過後，蔡英文公開發言稱，「確定領得到退休金的台灣，從現在這一刻展開」，感謝軍公教人員，在面對危急時展現出高度愛國熱誠。對於社會質疑，她認為，口袋的錢比過去少總是會不滿，且非當事人很難感受得到這樣的心情，對於軍公教人員造成生活上的不變，她要代表國家向各位道歉。

當時，年改法案掀起軍公教團體大規模的抗爭行動，進一步凝聚藍營支持者。不僅數十個軍公教在職與退休團體走上凱道，質疑年改淪為「文革式年金鬥爭」，也有退伍軍人組成「八百壯士」，2020年以國民黨不分區立委之姿進入國會的吳斯懷，便是其中的意見領袖之一。

2018年代表國民黨參選高雄市長的韓國瑜快速崛起，他喊出「高雄發大財」口號深植人心，反對年金改革的軍公教們，也成為全台颳起「韓流」的重要支持群體，最終使高雄市綠地翻轉變藍天。

2019年大法官針對在野黨38名立委提出的年改釋憲案做出解釋，認定年改方案並不違憲，然而，大法官一錘定音並未能撲滅反年改之火，有不少昔日反年改的知名人物，後來也成為「韓粉」代表，在2020年總統選戰扮演重要角色。

經過蔡政府年金改革，原本18%優惠存款制度走入歷史，所得替代率也被調降，同時，過去公務人員退休金以退休前1個月的俸額為計算基準，使得算下來的金額很高，但年改實施後，計算俸額方式改變。對於公教人員來說，蔡政府推動年改，大幅影響退休金的金額，使得年改修法將近7年過後的現在，仍有希望「停砍公教年金」的呼聲。

如今國民黨重新坐穩國會第一大黨地位，加上民眾黨8席立委，在野黨在立法院實質過半，不少國民黨立委提案修法，主張今年起停止遞減退休公教所得替代率，引發朝野激烈攻防。

另一方面，外界也質疑，蔡政府年金改革只「革」到軍公教，但牽涉廣大勞工權益、早在2017年起就入不敷出的勞保年金卻「只聞樓梯響」，改革進度持續掛零。面對勞保年金破產年限近在咫尺，可能將於2028年破產，未來的賴清德政府，勢必也得扛下蔡英文政府未竟之業，儘早推動改革。

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