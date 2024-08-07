胡姓釣客返家！陳玉珍曝心境　胡母拭淚、女兒帶手繪卡片接爸爸

▲國民黨立委陳玉珍陪同家屬出發迎接胡男。（圖／陳玉珍辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

金門胡姓釣客今年3月17日出海釣魚不慎因霧迷航，隔日被大陸海警船救起，滯留至今逾4個月，國民黨立委陳玉珍今（7日）上午9時陪同家屬搭乘小三通航班赴陸接回胡男，其中胡男母親頻頻拭淚，並感謝陳玉珍，明天恰逢父親節，胡男女兒也帶著與父親約定考100分的考卷，以及自己做的父親節的卡片前往，場面相當感人。陳玉珍坦言自己感觸良多，感謝中國福建海警把胡姓釣客救上岸，並妥善照顧。

陳玉珍一行人今早搭乘上午9時第一班船前往廈門，出發前8時30分在金門水頭旅客服務中心開記者會說明。對於兒子終於可以回家，胡母感傷落淚，「玉珍委員一個人跑來跑去的，每天都會打電話過來關心，叫我們放寬心」，很不捨陳玉珍兩岸三地跑來去的，真的很感謝。

▲▼ 胡姓釣客返回金門，女兒送上父親節禮物。（圖／受訪者提供）

陳玉珍受訪則說，最欣慰的是明天是8月8日父親節，小朋友上回去看爸爸的時，問爸爸什麼時候可以回家，爸爸當時對小朋友說，「你只要考一百分就可以回家！」今天胡男女兒也遵守跟爸爸的約定，帶100分考卷與手作父親節卡片去迎接父親。

陳玉珍說，因為0214金門漁船事件解決之後，也跟中國相關單位保持密切聯繫，敲定今天，在父親節前夕把金門小朋友想念的父親帶回家。陳坦言，自己這次感觸良多，也感謝相關單位幫忙，胡姓釣客因為迷航滯留在中國，感謝中國福建海警把胡姓釣客救上岸，並妥善照顧，因為兩岸大環境氛圍導致滯留這麼久，最終可以返鄉，感到非常欣慰。

陳玉珍也謝謝兩岸相關單位幫忙，包括我國陸委會、移民署，還有中國相關福建省台辦、廈門市台辦幫助，因為當初沒有按正常程序入境，我方沒有出境紀錄，中國那邊沒有入境紀錄，但經過兩岸相關單位協助全力幫忙，這次用專案方式讓胡姓釣客從廈門出境，從金門入境。

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