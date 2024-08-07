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大陸 大陸焦點 特派現場

金門胡姓士官回家了！陸官媒：有關部門調查結束

▲▼ 滯陸144天，金門釣客返抵台灣，一家人終於團聚 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲胡姓士官終於與家人團圓。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

金門胡姓士官3月中與朋友出海釣魚迷航，在泉州海域被中國大陸海警營救上岸，但後來卻因具軍人身份遭留置。《新華社》7日報導，在有關部門的調查結束後，胡姓士官7日返回金門。

根據報導，於泉州圍頭灣獲救的胡姓金門士兵在有關部門結束對其調查程序後，7日由其家屬和立委陳玉珍陪同返回金門。

報導提到，3月18日，有關部門在圍頭灣救起1艘失去動力的金門海釣船，船上2名人員均為金門人，其中，吳姓男子為普通民眾，已於3月23日送返金門；胡姓士官則因身份存疑被留置接受調查。

▼胡姓士官的家人今早搭船赴陸接人 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼胡姓釣客家人今早出發到大陸接人 。（圖／記者林名揚翻攝）

報導強調，調查期間，大陸有關部門妥善照料其生活，胡的家屬曾到泉州進行探望。

陪同家屬赴陸接人的立委陳玉珍表示，陸方上午已先將胡姓士官帶至廈門五通碼頭，方便辦理接應手續，搭乘上午11時的小三通船班返回金門。

另外，陳玉珍日前曾提到，由於此事發生在「0214事件」雙方談判破裂後，兩岸的氣氛非常差，她幾次赴陸請求國台辦放人，對方皆回應待「0214事件」妥善處理後再說。

陳玉珍指出，「0214事件」圓滿解決後，她立刻與大陸有關單位聯繫，轉達家屬的焦急心情，希望能盡快讓胡姓士官返回，最終經過協調後，陸方也終於同意釋放扣押的胡男。

▲▼胡姓釣客家人今早出發到大陸接人 。（圖／記者林名揚翻攝）

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