味全龍球員接連涉賭　警再破德州撲克賭場...露背女荷官搶眼

記者張君豪／台北報導

職棒味全龍隊日前驚傳內野手曾傳昇因涉足德州撲克賭場遭檢方起訴，經調查屬實被球團開除，6日味全龍又傳出兩名主力選手郭天信、張正禹也涉足德州撲克賭場遭下放二軍。台北市大安警分局8月5日接獲線報，破獲建國南路某招待所內開設職業賭場，當場逮捕林姓負責人（28歲）2名女荷官及6名賭場員工，10名賭客及6名在場關係人也遭帶回。

▲警方破獲隱身招待所的職業賭場，其中一名女荷官穿著露背裝，相當搶眼。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方表示，當晚持台北地方法院核發搜索票，到建國南路某招待所內查獲德州撲克賭場，帶回賭場負責人、女荷官、員工及賭客關係人共25人，並查扣監視器鏡頭4支、賭資新台幣60萬餘元，籌碼34萬餘元，預備籌碼2070萬元。





警方調查發現，該賭場由林男經營，聘請兩女擔任發牌荷官，其餘員工負責賭場會計和接送賭客工作，警方訊後依觸犯《刑法》賭博罪將林男及荷官、工作人員共9人移送台北地檢署偵辦，10名賭客則依觸犯《社會秩序維護法》84條裁處罰鍰。

警方表示，賭博不僅嚴重影響個人及家庭經濟，更會衍生社會問題，助長犯罪孳生，對治安造成重大危害。警方將持續針對職業賭場加強打擊掃蕩，消弭潛在危害，以淨化社會治安。







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