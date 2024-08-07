彭蒙惠辭世將安葬陽明山　遺囑：把所有一切全捐出

▲空中英語教室創辦人彭蒙惠（中）辭世，圖為去年時任總統蔡英文前往參觀並親送護照給彭蒙惠。（資料照／總統府提供）



文／中央社

空中英語教室創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）因年長多重器官衰竭，6日傍晚於淡水馬偕醫院去世，享壽98歲。空英指出，彭蒙惠在遺囑中特別交代：「把所有一切全捐出。」

空中英語教室今天發布新聞稿，證實彭蒙惠去世消息。將與救世傳播協會一同組織治喪委員會，並於近期決定「彭蒙惠紀念音樂會」的舉辦時間和地點。

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救世傳播協會董事長洪善群表示，「真正的下課時候，終於到來」。彭蒙惠最後長眠之地選在台北陽明天境，可以俯瞰救世傳播協會，那是彭蒙惠對華人最起初的愛與最具體的落實。

洪善群表示，彭蒙惠為信仰一無所求，心裡從來沒有退休的念頭，每一次吹奏著她的小喇叭，她總念茲在茲、不厭其煩的叮囑大家：「你拿到天國的護照了嗎？」

洪善群感懷，彭蒙惠終於與76年前來華，在西雅圖碼頭一別即成訣別的父母在天上團聚，更能夠面對一生拚赴的基督信仰；她是最稱職的英語老師，底子裡從來都是那樣義無反顧、頭也不回的宣教士。

救世傳播協會會長謝光哲表示，彭蒙惠於1962年創辦空中英語教室，1963年創辦天韻合唱團，一生致力於英語教學和福音音樂傳教。「彭蒙惠紀念音樂會」將遵從遺願舉辦，彭蒙惠一向喜歡熱鬧，喜歡人們開心，她生前交代，希望參加她音樂會的人是快樂開心的前來，因為她已到天堂和耶穌及父母、兄弟姊妹見面了。

根據空英、救世傳播協會提供的資料，彭蒙惠於1926年出生於美國西雅圖，12歲立志到中國傳福音，放棄紐約音樂學院獎學金，於1948年國共內戰最激烈的時刻抵達中國上海，後輾轉來台，選擇在花蓮服務。

在花蓮時，彭蒙惠發現當時台灣家家戶戶都有收音機，於是想到用媒體來傳福音。同時她也看到台灣人因為語言不通，無法跟國際人士溝通，因此決心開始推廣英語教育。

彭蒙惠1960年搬至台北，成立「救世傳播協會」，1962年獲復興電台委託製作英語教學節目，隨著「空中英語教室」開播，聽眾紛紛要求提供講義，於是「空中英語教室」從單張雙面印刷、一份新台幣1元的講義，到1974年彩色雜誌出版，陸續推出不同英語程度的雜誌。

彭蒙惠對花蓮、偏鄉部落懷有無法割捨的感情，1999年開始舉辦英語夏令營，2014年正式啟動「偏鄉英語教育公益計畫」，開發為國小學童學習情境設計的教材，用遊戲互動方式，鼓勵孩子勇敢開口說英語。

彭蒙惠曾說 :「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家。」她最愛吹奏經典名曲Down from His Glory（從榮耀降臨），藉音樂訴說上帝的愛。她並經常說：「我真正渴望的，當我見主面的時候，能夠聽到祂對我說，妳這又忠心又良善的僕人。」