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對彭蒙惠滿滿感謝與不捨　柯文哲：如鑽石般「終其一生閃耀光芒」

▲▼北市舉辦愛臺灣的外國人特展，台北市長柯文哲邀請空中英語教室創辦人彭蒙惠博士出席。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲台北市2021年舉辦「愛台灣的外國人」特展，時任台北市長柯文哲邀請空中英語教室創辦人彭蒙惠出席。（資料圖／翻攝柯文哲臉書）

記者袁茵／台北報導

空中英語教育創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）5日剛過完98歲大壽，今（7日）凌晨傳出她昨晚過世消息。民眾黨主席柯文哲7日發文表示，自己心裡是滿滿感謝跟不捨，想起彭蒙惠曾說「台灣就像一顆鑽石，雖然小卻非常耀眼」，「我想彭蒙惠也如同鑽石一般，終其一生閃耀光芒」。

柯文哲7日於臉書發文表示，一生為台灣奉獻付出的彭蒙惠離開了，此刻他的心情跟每一個聽空中英語教室學英文的學生一樣，心裡是滿滿的感謝跟不捨。

柯文哲提及，自己國中的時候，透過收音機聽彭蒙惠的「空中英語教室」節目，這是那個世代的學生的共同記憶；彭蒙惠1951年來到台灣，從此成為台灣的一份子，是一位有遠見的教育家，很早就在推廣英文教學，讓學生們具備國際溝通能力。

柯文哲指出，自己在台北市長任內也積極推動雙語教育，卸任之後去大學演講，給學生們最重要的建議也會提到「學好英文」，因為AI是未來趨勢，AI資料庫又以英文為主，如果要掌握AI的應用，就一定要能靈活使用英文。

柯文哲說，很幸運曾在3年前台北市立文獻館舉辦的「吾愛台灣—愛台灣的外國人特展」，跟彭蒙惠見過面，彭蒙惠說「台灣就像一顆鑽石，雖然小卻非常耀眼」，「我想彭蒙惠也如同鑽石一般，終其一生閃耀光芒，將英語學習和信仰的力量帶進台灣，如今斯人遠去，願她安息，也讓我再說一聲謝謝老師」。

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