空中英語創辦人彭蒙惠逝世　賴清德：感佩一生為台灣奉獻

▲空中英語創辦人彭蒙惠過世，享耆壽98歲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

空中英語教室創辦人彭蒙惠於6日晚間辭世，享耆壽98歲。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統聞訊後深感哀悼不捨，他感佩彭蒙惠老師一生為台灣奉獻，是令人景仰的教育家，1962年創辦「空中英語教室」成為台灣人跨世代的共同記憶；賴總統誠摯感謝彭蒙惠老師過去幾十年來，堅定為台灣在國際上發聲，為社會帶來正面良善的力量。

郭雅慧表示，賴總統盼彭蒙惠老師的家屬能節哀珍重，彭老師一生投身教育、熱愛台灣的精神，將繼續與台灣人在這片土地上茁壯。

彭蒙惠於1926年8月5日在美國華盛頓州出生，是位美籍教育家、傳教士，1951年來到台灣後，自1962年創辦「空中英語教室」，60多年來教導數百萬的華人學習英語，幾乎無人不知「Let’s talk in English」。

彭蒙惠的貢獻也曾獲得無數奬項，包括中華民國總統府紫色大綬景星勳章、美國NRB國際傑出成就獎、全國優良教師「師鐸獎」特別獎、中華民國婦聯會婦女卓越貢獻獎、台北文化獎特別獎等。去年6月她正式取得中華民國國籍，由時任總統蔡英文親手將護照交給她。

除了教學英語外，彭蒙惠也是一位音樂家，擅長小號並教授管樂，她在1963年創立「天韻合唱團」，還製作台灣第一個福音電視節目《天韻歌聲》傳遞福音，多年來對音樂熱忱不減，她去年特別應邀參與「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」壓軸演出，十分難得，其精神感動並鼓舞許多人。