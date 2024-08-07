彭蒙惠教台灣三代人學英語　學者：生活化內容有別傳統教育

▲彭蒙惠是台灣好幾世代學子的英語老師。（資料照／文化部提供）



文／中央社

空中英語教室創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）6日去世，享壽98歲。她的英語教學結合生活情境、口語溝通，不只是台灣好幾世代學子的英語老師，也陪伴無數人透過英語認識世界。

彭蒙惠去世消息一出，在網路社群引發追悼潮，許多人都不敢相信這名陪伴無數台灣人的教育家，真的離開了。人們紛紛開始回憶學生時代的過往，從收音機廣播、雜誌附CD、到線上教材，每個人都有自己與「大家說英語」、「空中英語教室」等教材度過的回憶，也都對這名和藹的金髮女士、老奶奶，有著深刻的印象。

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政治大學外語學院前院長、致理科技大學應用英語系講座教授陳超明接受中央社電訪表示，他的英語就是靠彭蒙惠的雜誌練起來的。尤其是聽力和口說，他會將廣播內容錄下反覆練習，揣摩母語人士的口音和說法，往往30分鐘的內容，後續可以練習2個小時。

▲空中英語教室多次榮獲金鼎獎肯定。（圖／救世傳播協會提供）



陳超明表示，彭蒙惠著重英語實用化，有別於傳統學校教育著重文法、句型、翻譯，彭蒙惠一直以來都強調要與生活、文化、藝術、科普等結合，既使是閱讀也要是有意義的閱讀，對台灣的語言教育影響非常大。近來台灣英語教學市場競爭激烈，但彭蒙惠仍秉持初衷，不走配合學校考試的路線。

彭蒙惠近10年來尤其關心偏鄉教育，陳超明提到，彭蒙惠曾當眾跟他說，只要是偏鄉需要，相關教材資源都願意免費提供，可見她真的是把英語教學當成志業來辦，不追求營利。

陳超明提到，即便年紀很大了，彭蒙惠仍持續工作，每有訪客她也都親自接待，秉持宗教家精神一視同仁，許多年輕學子、學童見著她，都像見到傳奇人物一般。

救世傳播協會董事長洪善群表示，彭蒙惠76年前在美國西雅圖碼頭與家人一別，一生拚赴基督信仰。她是最稱職的英語老師，底子裡從來都是那樣義無反顧、頭也不回的宣教士。

▲彭蒙惠（左）與林語堂夫婦上英語廣播節目 。（圖／救世傳播協會提供）



除了英語教學，彭蒙惠也積極把台灣帶向世界。根據空英、救世傳播協會提供的資料，彭蒙惠於1963年創辦天韻合唱團，是台灣第一支由基督徒組成的音樂團體，宣教足跡遍及五大洲，積極向各地華人傳福音，使全世界看見台灣。

彭蒙惠積極鼓勵台灣人唱出屬於自己的歌，天韻合唱團在海內外華人基督教界影響深遠，數度獲文化部金曲獎肯定。彭蒙惠連結了教育界、音樂界、教會界，更連結了全世界。但她總是非常謙卑地表示，只是單純回應上帝的呼召，並曾說：「如果沒有愛，耀眼的學歷跟教學法，都是枉然。」