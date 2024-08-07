李洋曬合照「戴資穎美翻了」　自拍神技被讚爆：贏過99%男生

▲李洋與小戴自拍。（圖／翻攝自IG／李洋，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

「世界球后」戴資穎、「男雙金牌」李洋、王齊麟、「羽球一哥」周天成等，昨日搭乘長榮航空返台。出發前，李洋也曬出與戴資穎的合照，並感性地說「只想說聲妳辛苦了。」而這張照在網上掀起熱烈回響，大票網友盛讚，李洋的自拍技術超好，「小戴超級美」、「小戴這張好少女，大概18歲吧」。

李洋昨在IG限動曬出與小戴的自拍照，更寫下「今天一早坐車到機場，與阿戴暢聊，發現有好多好多經歷的話題可以被理解，真的好棒。」

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而這張照片也在Threads掀起轟動，就有網友截圖表示，「如果這張是李洋自拍，那你贏過天下99%的男生了！把戴資穎拍得超級美，當然小戴本來就很可愛啦，但這張我個人認為是有史以來最cute的。」

此話一出，狂吸9.8萬讚，網友們紛紛湧入留言，「李洋拍照技術根本無敵，當然小戴本來就很美」、「小戴這張基本上是大一新生坐車要去報到」、「卸任了，沒有壓力了，整個亮麗起來，退役的小戴依然耀眼」、「李洋用直男的死亡角度犧牲了自己」、「這張合照根本學長和學妹（喂」、「昨天看到李洋限動也是馬上截圖收藏」、「正拍跟反拍都會了，也要會點自拍吧哈哈哈」、「天呀~原本以為是高中時期的舊照，看留言才知道是近期的照片，也太青春洋溢了吧！兩個都好有活力好可愛」。

還有粉絲笑說，「李洋似乎很努力練習自拍，印象有幾位隊友吐槽過他，結果他慢慢地就進步了，真的是一個可怕的人，不怕你不會，就怕你什麼都學還都學會。」