GG卡桿出局！法選手爆紅後首發文　自嘲「那包更受歡迎」超無奈

▲ 阿米拉蒂預賽因下面太大包卡關（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國21歲選手阿米拉蒂（Anthony Ammirati）在巴黎奧運撐竿跳預賽因下體太大包撞桿出局，意外走紅後甚至有成人網站祭重金邀請他拍片。他賽後坦言對沒能晉級感到沮喪，不過爆紅後首度發文還幽了自己一默，展現大方態度。

▲ 阿米拉蒂發文自嘲。（圖／翻攝自X）

《每日郵報》報導，阿米拉蒂3日挑戰5.70公尺高度時因下體撞到橫桿，無緣晉級決賽，爆紅後在TikTok上傳的最新影片中一邊吃披薩一邊茫然看向前方，還用字幕自嘲，「你下面那包的關注度比你的表現還高」，只見他臉上難掩無奈，發文還寫下，「我不確定我該不該接受這件事」，不過似乎正努力轉換心情。

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened HELP I'M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g — Gladys Wotching (@Glodyswotcher) August 3, 2024

阿米拉蒂意外出局的過程在網路上迅速瘋傳，在社群平台X已累積逾2千萬觀看。成人內容網站CamSoda甚至開出25萬美元（約台幣825萬元）價碼，邀請他拍攝一支60分鐘A片。

他賽後隔天曾向法國田徑協會（French Athletics Federation）坦言，無緣晉級的結果「非常令人失望，我有點沮喪」，儘管他認為自己當天身體狀況達到100%，上陣時卻發生失誤，「我知道會很困難，但我必須面對它。奧運之旅結束了，我要在回家前收拾行李。」

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