GG卡桿出局！法選手爆紅後首發文　自嘲「那包更受歡迎」超無奈

▲ 阿米拉蒂預賽因下面太大包卡關(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

法國21歲選手阿米拉蒂(Anthony Ammirati)在巴黎奧運撐竿跳預賽因下體太大包撞桿出局,意外走紅後甚至有成人網站祭重金邀請他拍片。他賽後坦言對沒能晉級感到沮喪,不過爆紅後首度發文還幽了自己一默,展現大方態度。

▲ 阿米拉蒂發文自嘲。(圖/翻攝自X)

《每日郵報》報導,阿米拉蒂3日挑戰5.70公尺高度時因下體撞到橫桿,無緣晉級決賽,爆紅後在TikTok上傳的最新影片中一邊吃披薩一邊茫然看向前方,還用字幕自嘲,「你下面那包的關注度比你的表現還高」,只見他臉上難掩無奈,發文還寫下,「我不確定我該不該接受這件事」,不過似乎正努力轉換心情。

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened HELP I'M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g