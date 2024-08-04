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GG撞桿！　法撐竿跳選手「胯下一包」撞飛橫桿慘淘汰

▲▼ 21歲的法國選手阿米拉蒂（Anthony Ammirati）。（圖／達志影像／美聯社）

▲21歲法國撐竿跳選手阿米拉蒂（Anthony Ammirati）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

巴黎奧運男子撐竿跳預賽3日正式登場，然而21歲的法國選手阿米拉蒂（Anthony Ammirati）在比賽中嘗試跳過5.70公尺的高度時，卻發生「意外」。當時他眼看就要成功，但上身翻過後，卻因為「下體太大包」，直接撞上桿子，無緣晉級。相關畫面也瞬間在網路上爆紅。

根據《每日郵報》報導，阿米拉蒂在3日的比賽中第三次嘗試跳過5.70公尺的高度，一開始他的上半身順利翻過，看似即將成功，卻因為下體撞到橫桿而失敗。

阿米拉蒂最終僅獲得5.60公尺的成績。相關影片在網路上爆紅後，網友紛紛表示，「阿米拉蒂撞到橫杆，評論員們都不知道該怎麼說了。快救救我，我要笑死了」、「雖然他運氣不好，但至少可以展現出男人的自信」、「這是最好的失敗方式，男人的自尊還在」等。甚至還有網友說，「他把法棍帶來比賽。」

阿米拉蒂在此之前已成功跳過2個高度，但這次意外也讓他的成績受到了影響。最終，他在A組預賽中以5.60公尺的成績排名第12。

 

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