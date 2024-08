GG撞桿！　法撐竿跳選手「胯下一包」撞飛橫桿慘淘汰

▲21歲法國撐竿跳選手阿米拉蒂(Anthony Ammirati)。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

巴黎奧運男子撐竿跳預賽3日正式登場,然而21歲的法國選手阿米拉蒂(Anthony Ammirati)在比賽中嘗試跳過5.70公尺的高度時,卻發生「意外」。當時他眼看就要成功,但上身翻過後,卻因為「下體太大包」,直接撞上桿子,無緣晉級。相關畫面也瞬間在網路上爆紅。

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened ???? HELP I'M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g