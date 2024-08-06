法選手「GG卡桿」爆紅！　色情平台開價800萬：來拍片吧

▲21歲的法國選手阿米拉蒂（Anthony Ammirati）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

法國21歲選手阿米拉蒂（Anthony Ammirati）日前在撐竿跳預賽，嘗試跳過5.70公尺高度時，因為「下體太大包」撞上桿，畫面也在網路上瘋傳，雖然無緣晉級，卻讓他因此爆紅，更有成人網站業者開出25萬美元（約台幣825萬元）的價碼，邀請他拍片。

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened ???? HELP I'M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g — Gladys Wotching (@Glodyswotcher) August 3, 2024

根據《每日郵報》報導，成人內容網站CamSoda表示，阿米拉蒂的這段影片在社群網站X上已吸引超過2000萬人觀看，因此他們決定開出25萬美元（約台幣825萬元）的價碼，邀請他拍攝一支60分鐘的色情影片。

阿米拉蒂在3日的撐竿跳預賽中，嘗試跳過5.70公尺的高度，一開始他的上半身順利翻過，看似即將成功，卻因膝蓋擦撞到橫桿失敗，但在膝蓋撞到橫桿的同時，他的下體疑似因為太大包而一起卡在橫桿上，畫面也立刻在網路瘋傳。

阿米拉蒂最終僅獲得5.60公尺的成績，排名第12無緣晉級，但CamSoda副總裁帕克（Daryn Parker）卻說，「如果讓我做決定，我一定會頒獎給你，因為大家都看到了你的才華，我願意給你25萬美元，而作為交換，你可以拍攝60分鐘的影片，在影片中，你可以大方展示才華。」