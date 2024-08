法選手「GG卡桿」爆紅！　色情平台開價800萬：來拍片吧

▲21歲的法國選手阿米拉蒂(Anthony Ammirati)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

法國21歲選手阿米拉蒂(Anthony Ammirati)日前在撐竿跳預賽,嘗試跳過5.70公尺高度時,因為「下體太大包」撞上桿,畫面也在網路上瘋傳,雖然無緣晉級,卻讓他因此爆紅,更有成人網站業者開出25萬美元(約台幣825萬元)的價碼,邀請他拍片。

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened ???? HELP I'M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g