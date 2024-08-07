　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

17歲全紅嬋打破伏明霞紀錄　成中國最年輕「三金王」

▲▼全紅嬋奧運女子跳水10公尺奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐。（圖／路透）

▲全紅嬋奧運女子跳水10公尺台奪金哭了。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運會6日晚舉行跳水女子10公尺台決賽，中國選手全紅嬋奪得金牌，陳芋汐摘銀。全紅嬋奪得金牌後，成功實現了奧運會女子單人10公尺台的衛冕，並打破了伏明霞的紀錄，以17歲131天成為中國奧運歷史上最年輕的三金王。全紅嬋賽後稱，粉絲加油聲令她有點緊張，幸好未造成大影響。

全紅嬋賽後稱，很開心能夠拿下這枚金牌，這期間訓練很辛苦，但也有開心的時候，過去3年動作變化挺大，改的時候很辛苦，拿下這枚金牌後只想回家。但她認為，除了滿分的第一跳，發揮都不是很好。

17歲的全紅嬋成為繼伏明霞、陳若琳後，又一位至少兩次在奧運跳水女子10公尺台奪冠的中國選手。

▲▼中國「夢之隊」絕代雙驕，全紅嬋奧運女子10公尺跳水奪金，激動擁抱隊友陳芋汐。（圖／路透）

在此前已經結束的女子雙人10公尺台決賽中，陳芋汐/全紅嬋搭檔出場，以絕對優勢奪得該項目金牌，延續了在該項目上的統治。

在上一屆東京奧運會上，陳芋汐搭檔張家齊奪得女雙10公尺台冠軍，全紅嬋則一鳴驚人奪得單人10公尺台金牌。進入巴黎奧運周期，兩人聯手在單雙人項目中都實現了在國際賽場的統治。

尤其是在單人項目的對抗中，兩人屢屢上演「神仙打架」的精彩對決，屢屢與第三名拉開「斷層式」的領先優勢。

總體而言，全紅嬋在巴黎奧運會周期的大賽單人項目較量中並不佔優勢。2022年的世錦賽和世界盃，陳芋汐都在單人10公尺台摘得金牌。2023年世錦賽，陳芋汐再度在單人項目摘金，蟬聯該項目世錦賽三連冠。

不過在世界盃賽場，全紅嬋有所斬獲。2023年，陳芋汐在世界盃西安站和超級總決賽奪冠，但在世界盃蒙特利爾站，全紅嬋奪得單人10公尺台冠軍。

而在今年2月的世錦賽上，全紅嬋成功在女單10公尺台摘金，終於加冕了奧運會、世錦賽、世界盃三大賽的單人項目大滿貫。

▲▼中國「夢之隊」絕代雙驕，全紅嬋奧運女子10公尺跳水奪金，激動擁抱隊友陳芋汐。（圖／路透）

隨後，陳芋汐奪得2024年世界盃蒙特利爾站的單人10公尺台冠軍，全紅嬋拿下世界盃柏林站單人項目冠軍（陳芋汐本站未參加），4月份的世界盃總決賽上，陳芋汐力壓全紅嬋在單人項目再奪一金。

來到奧運會賽場，都具備高水準的兩人誰能夠勝出，很大程度上取決於臨場的發揮和對於緊張心態的克服情況。最終兩人也再次為觀眾貢獻了一場精彩的表演。全紅嬋奪得金牌後，成功實現了奧運會女子單人10公尺台的衛冕，並打破了伏明霞的紀錄以17歲131天成為中國奧運歷史上最年輕的三金王。

賽後，全紅嬋與教練陳若琳擁抱激動落淚，值得注意的是，上一個在這個項目奧運會衛冕的正是她的教練。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
特斯拉進駐台灣好市多「馬斯克不准！」　賣場回應了
陳詩媛接機被酸高調！　王齊麟17字護愛反擊
戴資穎「放下頭髮」抵台　粉絲尖叫：小戴我愛妳！
影／賴清德難安排戰機伴飛　機上獻聲歡迎奧運選手歸國
莊智淵最後一舞　張本智和「深深鞠躬」致最高敬意
快訊／檜意森活村鳳梨酥名店火警！　整間差點燒光
黑澀會美眉賣假包！　年撈千萬遭通緝
快訊／台南某幼兒園火警！　幼童緊急疏散

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

17歲全紅嬋打破伏明霞紀錄　成中國最年輕「三金王」

宋濤探望閩台首支聯隊「福建海鯊」　讚台灣棒球水平高要多交流

東森盃總決賽今登場！　台灣小球員學習偶像大谷翔平：全力以赴

全紅嬋教練「包包塞滿烏龜」！幫揹上車畫面曝　娃娃探頭打招呼

中國「梁王組合」從念名字就開始搞笑！讀音曝光全網傻眼

中國官方罕見認「管控輿情」！拒答陝西高樓起火墜亡案　傷亡不明

咖啡廳「穿比基尼免門票」挨轟物化女性！遭炎上緊急取消活動

造謠摸魚！她被「女實習生陰了」　1招反制網讚爆：明顯能力更強

中國桌球「劉亦菲」成孫穎莎陪練員　網嗨：美麗與實力並存

華為鴻蒙智行推出享界S9　余承東：最高續航力816公里

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

17歲全紅嬋打破伏明霞紀錄　成中國最年輕「三金王」

宋濤探望閩台首支聯隊「福建海鯊」　讚台灣棒球水平高要多交流

東森盃總決賽今登場！　台灣小球員學習偶像大谷翔平：全力以赴

全紅嬋教練「包包塞滿烏龜」！幫揹上車畫面曝　娃娃探頭打招呼

中國「梁王組合」從念名字就開始搞笑！讀音曝光全網傻眼

中國官方罕見認「管控輿情」！拒答陝西高樓起火墜亡案　傷亡不明

咖啡廳「穿比基尼免門票」挨轟物化女性！遭炎上緊急取消活動

造謠摸魚！她被「女實習生陰了」　1招反制網讚爆：明顯能力更強

中國桌球「劉亦菲」成孫穎莎陪練員　網嗨：美麗與實力並存

華為鴻蒙智行推出享界S9　余承東：最高續航力816公里

彭蒙惠辭世將安葬陽明山　遺囑：把所有一切全捐出

過馬路沒走斑馬線被警攔下　他拿出「2小包」結局慘了

德國田徑鬧內鬨！地表最性感運動員接力出賽　除名隊友不滿

真相曝光！稱王齊麟「台北選手」遭出征　蔣萬安斥：別政治操作

畢業生找工作作伙來　台南就業中心720個職缺提供現場媒合

伊朗放話開戰！　俄羅斯軍援雷達、防空系統

【廣編】連午餐吃什麼都想不起來？小心長期營養缺東缺西　大腦更衰退！

獨／不要命！公車司機加油空檔竟抽菸　「婚逃卵蛋」下場更慘了

優惠慶奪牌！茶與布朗「指定飲品買1送1」　祭品文集氣催金牌

特斯拉剛起步哨兵通知：前輪中釘　車位被停惡男瞎搞...這下慘了

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

大陸熱門新聞

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

「梁王組合」從念名字就在搞笑！全網聽傻眼

陪一次給一次錢！　陸慈善組織負責人逼病童母親陪睡

中國「球后」孫穎莎…高顏值陪練員曝光

中國官方認管控輿情！拒答陝西高樓起火墜亡案

水花消失術　全紅嬋弟弟跳水片瘋傳

宋濤探望閩台首支聯合球隊

趙立堅妻發文自曝「乳腺癌晚期」 配合治療50％機率可活6-24個月

東森盃總決賽今登場　台小球員致敬偶像大谷翔平

被「女實習生陰了」！她1招反制網讚爆：能力更強

才剛奪金！「擊劍女神」告別運動員生涯

咖啡廳「穿比基尼免門票」挨轟！緊急取消活動

更多熱門

相關新聞

李洋想參選羽協理事長：幫助更多選手

李洋想參選羽協理事長：幫助更多選手

中華隊選手陸續歸國，台灣羽球男雙金牌李洋、王齊麟與其他中華代表隊於今早搭機抵台，上千名球迷熱情迎接。李洋在國家隊退役後，預計回到國立體育大學擔任副教授，他也表示，未來希望能夠參選羽協理事長，幫助更多好手。

全紅嬋奪金自評50分：我不是天才少女

全紅嬋奪金自評50分：我不是天才少女

奧運菜鳥「咖哩大神」避談低迷狀況

奧運菜鳥「咖哩大神」避談低迷狀況

直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！

直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！

陳念琴不退役　預告力拚2028奧運

陳念琴不退役　預告力拚2028奧運

關鍵字：

2024奧運2024奧運跳水2024奧運大陸全紅嬋

讀者迴響

熱門新聞

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

男「1年長4次菜花」！女友喊：我很乾淨　一內診醫嚇呆

綜所稅網路申報抽獎揭曉　頭獎20萬元獎落竹市

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面