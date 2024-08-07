17歲全紅嬋打破伏明霞紀錄　成中國最年輕「三金王」

▲全紅嬋奧運女子跳水10公尺台奪金哭了。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運會6日晚舉行跳水女子10公尺台決賽，中國選手全紅嬋奪得金牌，陳芋汐摘銀。全紅嬋奪得金牌後，成功實現了奧運會女子單人10公尺台的衛冕，並打破了伏明霞的紀錄，以17歲131天成為中國奧運歷史上最年輕的三金王。全紅嬋賽後稱，粉絲加油聲令她有點緊張，幸好未造成大影響。

全紅嬋賽後稱，很開心能夠拿下這枚金牌，這期間訓練很辛苦，但也有開心的時候，過去3年動作變化挺大，改的時候很辛苦，拿下這枚金牌後只想回家。但她認為，除了滿分的第一跳，發揮都不是很好。

17歲的全紅嬋成為繼伏明霞、陳若琳後，又一位至少兩次在奧運跳水女子10公尺台奪冠的中國選手。

在此前已經結束的女子雙人10公尺台決賽中，陳芋汐/全紅嬋搭檔出場，以絕對優勢奪得該項目金牌，延續了在該項目上的統治。

在上一屆東京奧運會上，陳芋汐搭檔張家齊奪得女雙10公尺台冠軍，全紅嬋則一鳴驚人奪得單人10公尺台金牌。進入巴黎奧運周期，兩人聯手在單雙人項目中都實現了在國際賽場的統治。

尤其是在單人項目的對抗中，兩人屢屢上演「神仙打架」的精彩對決，屢屢與第三名拉開「斷層式」的領先優勢。

總體而言，全紅嬋在巴黎奧運會周期的大賽單人項目較量中並不佔優勢。2022年的世錦賽和世界盃，陳芋汐都在單人10公尺台摘得金牌。2023年世錦賽，陳芋汐再度在單人項目摘金，蟬聯該項目世錦賽三連冠。

不過在世界盃賽場，全紅嬋有所斬獲。2023年，陳芋汐在世界盃西安站和超級總決賽奪冠，但在世界盃蒙特利爾站，全紅嬋奪得單人10公尺台冠軍。

而在今年2月的世錦賽上，全紅嬋成功在女單10公尺台摘金，終於加冕了奧運會、世錦賽、世界盃三大賽的單人項目大滿貫。

隨後，陳芋汐奪得2024年世界盃蒙特利爾站的單人10公尺台冠軍，全紅嬋拿下世界盃柏林站單人項目冠軍（陳芋汐本站未參加），4月份的世界盃總決賽上，陳芋汐力壓全紅嬋在單人項目再奪一金。

來到奧運會賽場，都具備高水準的兩人誰能夠勝出，很大程度上取決於臨場的發揮和對於緊張心態的克服情況。最終兩人也再次為觀眾貢獻了一場精彩的表演。全紅嬋奪得金牌後，成功實現了奧運會女子單人10公尺台的衛冕，並打破了伏明霞的紀錄以17歲131天成為中國奧運歷史上最年輕的三金王。

賽後，全紅嬋與教練陳若琳擁抱激動落淚，值得注意的是，上一個在這個項目奧運會衛冕的正是她的教練。