快訊／空中英語創辦人彭蒙惠過世　享耆壽98歲

▲彭蒙惠先前應邀參與「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」在安可曲壓軸演出，全場感動喝采。（圖／橙樂管弦樂團提供）



記者張靖榕、林育綾／綜合報導

空中英語教育創辦人彭蒙惠（Doris Brougham )過世，她8月5日剛過完98歲大壽，今（7日）凌晨傳出她昨晚過世消息。對此，空中英語教室將發表聲明。

藝人宋逸民主持的「藝起發光」教會今晨證實過世消息，「我們所敬愛的彭蒙惠老師！謝謝您爲了愛神愛台灣所做的一切，我們永遠懷念您！天家再相見！」

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彭蒙惠於1926年8月5日在美國華盛頓州出生，是位美籍教育家、傳教士，1951年來到台灣後，自1962年創辦「空中英語教室」，60多年來教導數百萬的華人學習英語，幾乎無人不知「Let’s talk in English」。

彭蒙惠的貢獻也曾獲得無數奬項，包括中華民國總統府紫色大綬景星勳章、美國NRB國際傑出成就獎、全國優良教師「師鐸獎」特別獎、中華民國婦聯會婦女卓越貢獻獎、台北文化獎特別獎等。今年6月她正式取得中華民國國籍，由總統蔡英文親手將護照交給她。

除了教學英語外，彭蒙惠也是一位音樂家，擅長小號並教授管樂，她在1963年創立「天韻合唱團」，還製作台灣第一個福音電視節目《天韻歌聲》傳遞福音。多年來對音樂熱忱不減，她去年特別應邀參與「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」壓軸演出，十分難得，其精神感動並鼓舞許多人。