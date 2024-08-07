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彭蒙惠去年剛取得中華民國籍　蔡英文哀悼：台灣永遠都會是你的家

▲▼前總統蔡英文與空中英語教育創辦人彭蒙惠。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲前總統蔡英文與空中英語教育創辦人彭蒙惠。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者杜冠霖／台北報導

空中英語教育創辦人彭蒙惠（Doris Brougham )5日剛過完98歲大壽，今（7日）凌晨傳出她昨晚過世消息。彭在教育界貢獻多年，去年6月正式取得中華民國國籍，並由時任總統蔡英文親手將護照交給她。對於彭蒙惠辭世消息，蔡英文回憶，彭蒙惠老師曾經說過：「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家」。彭蒙惠老師，台灣永遠都會是你的家，「雖然你離開了我們，離開了心愛的台灣，但相信，那美好的仗你已經打過了，當跑的路你已經跑盡了，所信的道你已經守住了。從此以後，有公義的冠冕都為你存留。」

蔡英文表示，敬愛的彭蒙惠老師，已經在昨天傍晚，蒙主恩召，還記得去年六月，我親自將彭蒙惠老師的台灣護照交到她手中，歡迎她成為正港的台灣人。

蔡英文指出，彭蒙惠老師在台灣，一待就是超過70年。她不只看見台灣人的需要，也在這裡落地生根，奉獻她的一生，幫助台灣人學習英語，為台灣帶來福音。今年四月，是自己最後一次與彭蒙惠老師見面。每一次見面，她都會跟我說：「我常常都為你祈禱」。謝謝彭蒙惠老師，總是在我遇到困難與挑戰時，為我帶來許多溫暖以及鼓勵。

蔡英文回憶，彭蒙惠老師曾經說過：「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家」。彭蒙惠老師，台灣永遠都會是你的家，「雖然你離開了我們，離開了心愛的台灣，但是我相信，那美好的仗你已經打過了，當跑的路你已經跑盡了，所信的道你已經守住了。從此以後，有公義的冠冕都為你存留。願彭蒙惠老師，安息主懷。」

彭蒙惠於1926年8月5日在美國華盛頓州出生，是位美籍教育家、傳教士，1951年來到台灣後，自1962年創辦「空中英語教室」，60多年來教導數百萬的華人學習英語，幾乎無人不知「Let’s talk in English」。

彭蒙惠的貢獻也曾獲得無數奬項，包括中華民國總統府紫色大綬景星勳章、美國NRB國際傑出成就獎、全國優良教師「師鐸獎」特別獎、中華民國婦聯會婦女卓越貢獻獎、台北文化獎特別獎等。去年6月她正式取得中華民國國籍，由蔡英文親手將護照交給她。
 

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