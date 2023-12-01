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彭蒙惠97歲仍登台演出！橙樂X實踐音樂會壓軸獨奏　全場感動喝采

記者林育綾／台北報導

中部知名的「橙樂管弦樂團」與「實踐大學交響樂團」日前舉行交流音樂會，11月19日在實踐大學國際會議廳隆重演出。值得矚目的是，空中英語教室創辦人彭蒙惠也參與其中，儘管已高齡97歲並坐著輪椅，依然精神抖擻的在壓軸獨奏表演，贏得現場滿堂觀眾的熱烈掌聲，並有多人爭相與她合照，場面盛大動人。

▲▼彭蒙惠高齡97歲，應邀參與「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」在安可曲壓軸演出，全場感動喝采。（圖／橙樂管弦樂團提供）

▲彭蒙惠（右）高齡97歲，特別應邀參與「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」在安可曲壓軸演出，全場感動喝采。（圖／橙樂管弦樂團提供）

「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」是橙樂管弦樂團為了感念國際知名指揮家、前台灣省立交響樂團常任正指揮劉子修，舉行的《劉子修老師紀念音樂會》加場演出。由於劉子修生前的恩師、同事、學生有許多人在台北，尤其恩師的年事已高，不便到台中；更因為彭蒙惠的熱心、實踐大學的鼎力相助，而促成了這場難得的音樂會。

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音樂會當日上半場曲目為：羅西尼歌劇《鵲賊》序曲、德沃札克《狂歡節》序曲、艾爾加《威風凜凜》進行曲等，由歐陽慧剛指揮的實踐大學交響樂團擔綱演出。下半場是從台中場《劉子修老師紀念音樂會》擇要演出，曲目為：布拉姆斯《大學慶典》序曲、貝多芬《第三號交響曲》第二樂章、第四樂章，由謝北光老師指揮的橙樂管弦樂團和實踐大學交響樂團聯合演出。

▲▼彭蒙惠高齡97歲，應邀參與「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」在安可曲壓軸演出，全場感動喝采。（圖／橙樂管弦樂團提供）

▲「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」彭蒙惠特別應邀，與兩大交響樂團演出。（圖／橙樂管弦樂團提供）

安可曲依然為兩大交響樂團聯合演出，首先由謝北光以小號獨奏美國作曲家安德森的《搖籃曲》，送別劉子修老師一程。而第2首安可曲，則由彭蒙惠壓軸演出，她以小號獨奏義大利民謠《你是我的太陽》，其得意門生謝北光也在旁伴奏。

彭蒙惠雖已97歲高齡並坐著輪椅，依然與兩大交響樂團一同演出，她在安可曲精神抖擻地吹奏小號，當表演一落入尾聲，全場觀眾掌聲喝采不斷、感動不已，甚至有樂迷讚嘆「實在可破金氏世界紀錄！」、「這個歲數還吹得動小號很猛」，許多粉絲紛紛爭相與她合照。

▲▼彭蒙惠高齡97歲，應邀參與「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」在安可曲壓軸演出，全場感動喝采。（圖／橙樂管弦樂團提供）

▲彭蒙惠（中）演出後，實踐大學交響樂團指揮歐陽慧剛（右）特地向她致意，並和橙樂管弦樂團指揮謝北光（左）合照。（圖／橙樂管弦樂團提供）

▲▼彭蒙惠高齡97歲，應邀參與「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」在安可曲壓軸演出，全場感動喝采。（圖／橙樂管弦樂團提供）

▲彭蒙惠老師（前中）、實踐大學交響樂團指揮歐陽慧剛（後排左2）、橙樂管弦樂團指揮謝北光（前右）等人合照。（圖／橙樂管弦樂團提供）

▲▼彭蒙惠高齡97歲，應邀參與「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」在安可曲壓軸演出，全場感動喝采。（圖／橙樂管弦樂團提供）

▲彭蒙惠（前左）和橙樂管弦樂團指揮謝北光（前右），以及演出團員在場外合奏小號。（圖／橙樂管弦樂團提供）

彭蒙惠於1926年8月5日在美國華盛頓州出生，是位美籍教育家、傳教士，1951年來到台灣後，自1962年創辦「空中英語教室」，60多年來教導數百萬的華人學習英語，幾乎無人不知「Let’s talk in English」。

彭蒙惠的貢獻也曾獲得無數奬項，包括中華民國總統府紫色大綬景星勳章、美國NRB國際傑出成就獎、全國優良教師「師鐸獎」特別獎、中華民國婦聯會婦女卓越貢獻獎、台北文化獎特別獎等。今年6月她正式取得中華民國國籍，由總統蔡英文親手將護照交給她。

除了教學英語外，彭蒙惠也是一位音樂家，擅長小號並教授管樂，她在1963年創立「天韻合唱團」，還製作台灣第一個福音電視節目《天韻歌聲》傳遞福音。多年來對音樂熱忱不減，這次她特別應邀參與「實踐大學交響樂團與橙樂管弦樂團交流音樂會」壓軸演出，十分難得，其精神感動並鼓舞許多人。

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