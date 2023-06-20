蔡英文參觀空中英語教室　親送護照給創辦人彭蒙惠

▲總統蔡英文參觀空中英語教室，親送護照給創辦人彭蒙惠。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日到空中英語教室參觀，關心台灣英語教學、線上學習產業的發展，還有一個很重要的任務，就是將台灣護照交給創辦人彭蒙惠，「歡迎她正式成為台灣人，並感謝她對台灣的貢獻」。

蔡英文表示，「Studio Classroom 空中英語教室」是台灣人學習英文的青春記憶，到現在都還是許多人增進英文能力的好幫手。她說，今天到空中英語教室參觀，不只關心台灣英語教學、線上學習產業的發展，還有一個很重要的任務，就是將台灣護照交給創辦人彭蒙惠，歡迎她正式成為台灣人，並感謝她對台灣的貢獻。

蔡英文說，空中英語教室有一句標語「Your Friend For Life」，彭蒙惠老師來台灣超過70年，看見台灣人的需要，奉獻她的一生。她用英語教學，陪伴台灣人學習英語，創辦天韻合唱團，用歌曲傳遞福音，讓台灣和世界接軌。

蔡英文說，她跟彭蒙惠老師是認識多年的好友，很開心今天能帶給她這本台灣護照。她說，如同彭所說，「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家」。最後，蔡英文向彭蒙惠說，「從今以後，台灣就是你的家」。