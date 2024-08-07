客家菜包、紙扇書法等體驗　開南大學菲律賓華語營隊很本土

▲楊勝評國際長(右四)與穿著原住民的外國學生。(圖／開南大學提供)

記者楊淑媛／桃園報導

為推動華語學習及台灣文化體驗，開南大學華語中心舉辦為期10天的「菲律賓克拉克大學附中華語營隊」，6日舉行閉幕。開南大學國際長楊勝評表示，營隊的課程為學生帶來了一場全新的華語體驗，不僅豐富了語言能力，更拓展了對華語文化的理解。

▲營隊參觀桃園神社。(圖／開南大學提供)

開南大舉國際處表示，課程安排包括每天早上三小時的華語教學和下午兩小時的文化課程，以及周末的文化之旅。華語課程內容由簡單的自我介紹開始，逐漸深入到點餐詞彙和問句等，教師將引導學生從發音到句子組合，讓學生能夠在短時間內掌握基本的華語溝通技能。

▲邱麗璇老師示範書法書寫作。(圖／開南大學提供)

華語營安排文化旅程多元，參觀大溪老茶廠、鶯歌陶瓷博物館、郭元益糕餅博物館、台北101、台北市立動物園、台北士林宮邸和國立故宮博物院。這些活動能讓國際學生深入體驗台灣的文化和歷史。透過此次華語營，這些菲律賓學生不僅在語言能力上有顯著提升，還對台灣文化有了更深刻的理解。

文化課程包括客家菜包、紙扇書法、原住民琉璃珠手鍊製作、香包和中國結製作等。由於文化課程中的中文較為複雜，授課將以學生熟悉的英文進行，以便學生能夠更好地理解和參與。邱麗璇老師表示，透過這些課程，讓外國學生了解台灣傳統在地的美食、排灣族的工藝與服裝、漢字的源流、歷史、中國結與剪紙的藝術。