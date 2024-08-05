中國海警跟監仙賓暗沙菲律賓船隻　南海爭端不止

▲中菲南海風波不斷。（示意圖／路透）

文／中央社

中國海警局4日深夜發文，指菲律賓的巡邏艇和多艘漁船聚集在南海仙賓暗沙附近海域，中國海警全程跟監，並稱菲方滯留在仙賓暗沙的船隻是「侵犯中國領土主權和海洋權益」。

根據微信公眾號「中國海警」，中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月3日以來，菲律賓漁業與水產資源局巡邏艇和多艘漁船，先後聚集在非法滯留仙賓暗沙的菲海警9701號船附近海域活動，中國海警全程「依法跟監、有效管控」。

甘羽宣稱，菲方船隻滯留仙賓暗沙，侵犯中國領土主權和海洋權益，違反「南海各方行為宣言」，破壞南海和平穩定。中國海警將一如既往在管轄海域維權執法，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

中國與菲律賓在南海爭端不斷，雙方7月下旬才就菲國擱淺在仁愛暗沙的船艦運補物資達成「臨時性安排」，細節並未披露。

仙賓暗沙東距菲律賓巴拉望島（Palawan）大約124海里。菲律賓指控中國在仙賓暗沙（Sabina Shoal）填海造地、建造「人工島」。今年5月時，菲方當局曾表示，已部署船隻至該爭議區域進行監控。當時菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）說，菲律賓海岸防衛隊計劃「長駐」仙賓暗沙。

菲律賓與中國在南海存有主權爭議，中國依據9段線主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區，稱它為「西菲律賓海」（West Philippine Sea），兩國不時在爭議海域發生衝突。