獨 ∕ 梨山中橫饗堂8／8秋祭　苦無水電可用盼相關單位協助

▲中橫梨山饗堂是祭祀225位犧牲的築路英雄，至今仍無合法水電及門牌使用，也無有關單位接手管理。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

位於中橫公路台8線83K的饗堂，是中橫築路犧牲英靈祭祀的地點，在民國60年建造完成，經過88年921地震後便無人管理，地方人士及民間團體獲知後，在民國100年便主動整理荒廢多年的饗堂，但至今饗堂內仍無水電及門牌可使用，民眾希望有關單位能夠協助幫忙來解決困難。

中橫公路民國49年開通前所犠牲築路英靈（包含靳珩段長、羅裕之副工程司及榮民等225位亡靈）的梨山饗堂，將在本月8日早上9點舉行饗堂秋祭，由去年剛成立的「中橫路工祠饗堂協會」與當地梨山「慈元宮母堂全真道教經團」合辦這次祭典。

梨山饗堂地點位在梨山文物陳列館後方，民眾也可在臺8線公路83K處旁石階而上。典禮將力邀大梨山地區居民、地方機關、工商團體、民意代表等一起共同參與敬香禮拜築路英靈。也歡迎一般有意願參加民眾者前往參觀饗堂景緻並敬仰緬懷築路英靈。

饗堂協會理事長劉中平表示，經過叁山國家公園修繕後容貌煥然一新，但築路英雄的饗堂沒有合法水電可用，也沒有相關單位願意承接來協助處理，協會也沒有饗堂的土地及建物的管理權，目前只是地方成立協會來代管，並沒有公部門願意承辦，每年都是靠地方個人及團體贊助來維持春秋二祭，及打掃整理維護，也希望能夠將饗堂申請為歷史古蹟讓中橫的築路歷史故事就能成為梨山地區文化。