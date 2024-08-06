透天厝隔32房出租爆炸釀3死！彰縣府硬起來：加強管理該拆則拆

▲北斗鎮雙拼出租透天厝惡火奪3命。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮中山路一棟4層樓雙拼透天厝7月30日清晨發生火災，屋主除了4樓加蓋鐵皮違建，屋內隔成32間房出租、1樓設有私人神壇，加上專營電動機車販賣維修，平房內堆置大量金紙及鋰電池等雜物，火勢一發迅速竄燒爆炸，釀3死2重傷慘劇，消防局火調報告將於8月底前完成，縣府強調，將依法嚴格執行，該拆則拆。

彰化縣消防局於7月30日清晨6時19分接獲民眾報案，北斗鎮中山路一棟出租房發生火警，隨即派遣各式消防車輛前往救援，抵達現場時發現，一樓已全面燃燒，其中3人（58歲顏男、27歲黃男、26歲蕭女）被救出時已無生命跡象，經搶救過後均宣告不治。

火警現場為雙拼4層鐵皮屋加蓋透天厝，一旁還有一間平房，均為莊姓屋主所有。右側透天1樓為屋主的機車行店面，2樓是屋主夫妻的住處，平房放雜物出租給58歲洗腎顏男，除了2樓屋主夫妻自住外，兩棟透天加上平房，一共隔成32間出租給移工及民眾居住。

縣府表示，有鑒於各地出租房的火災事故頻傳，不只造成民眾生命財產的嚴重威脅，也衍生消防安全、建築物公安、稅賦課徵以及有關租屋族，包括占多數的學生、勞工(含外籍移工)等普遍經濟弱勢者居住安全的問題，縣長王惠美第一時間即指示建設處及消防局應對出租住宅加強納管，並對高風險的住宅類型提升管理層級，並納入公安會報專案列管以確保民眾居住安全。

昨(5)日，副縣長林田富邀集建設、消防、警察、教育、社會、稅務等各單位召開如何強化出租住宅管理的研商會議，會議結論指出未來應透過清查盤點、風險評估及聯合稽查三個步驟進行。同時強化出租住宅的管理，要求各單位針對業管部分建立完整的出租宅資料庫。並針對同一樓層超過6個居室單元及出入複雜的出租宅，列入高風險對象提報公安會報專案管理，市場上的出租宅，涉及違章、消防等不符法規者，應依法嚴格執行，該拆則拆。