　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

透天厝隔32房出租爆炸釀3死！彰縣府硬起來：加強管理該拆則拆

▲北斗鎮惡火奪3命。（圖／ETtoday資料照）

▲北斗鎮雙拼出租透天厝惡火奪3命。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮中山路一棟4層樓雙拼透天厝7月30日清晨發生火災，屋主除了4樓加蓋鐵皮違建，屋內隔成32間房出租、1樓設有私人神壇，加上專營電動機車販賣維修，平房內堆置大量金紙及鋰電池等雜物，火勢一發迅速竄燒爆炸，釀3死2重傷慘劇，消防局火調報告將於8月底前完成，縣府強調，將依法嚴格執行，該拆則拆。

彰化縣消防局於7月30日清晨6時19分接獲民眾報案，北斗鎮中山路一棟出租房發生火警，隨即派遣各式消防車輛前往救援，抵達現場時發現，一樓已全面燃燒，其中3人（58歲顏男、27歲黃男、26歲蕭女）被救出時已無生命跡象，經搶救過後均宣告不治。

▲北斗鎮惡火奪3命。（圖／ETtoday資料照）

火警現場為雙拼4層鐵皮屋加蓋透天厝，一旁還有一間平房，均為莊姓屋主所有。右側透天1樓為屋主的機車行店面，2樓是屋主夫妻的住處，平房放雜物出租給58歲洗腎顏男，除了2樓屋主夫妻自住外，兩棟透天加上平房，一共隔成32間出租給移工及民眾居住。

縣府表示，有鑒於各地出租房的火災事故頻傳，不只造成民眾生命財產的嚴重威脅，也衍生消防安全、建築物公安、稅賦課徵以及有關租屋族，包括占多數的學生、勞工(含外籍移工)等普遍經濟弱勢者居住安全的問題，縣長王惠美第一時間即指示建設處及消防局應對出租住宅加強納管，並對高風險的住宅類型提升管理層級，並納入公安會報專案列管以確保民眾居住安全。

▲▼(碼)彰化北斗清晨火警，1死2命危。（圖／記者唐詠絮翻攝）

昨(5)日，副縣長林田富邀集建設、消防、警察、教育、社會、稅務等各單位召開如何強化出租住宅管理的研商會議，會議結論指出未來應透過清查盤點、風險評估及聯合稽查三個步驟進行。同時強化出租住宅的管理，要求各單位針對業管部分建立完整的出租宅資料庫。並針對同一樓層超過6個居室單元及出入複雜的出租宅，列入高風險對象提報公安會報專案管理，市場上的出租宅，涉及違章、消防等不符法規者，應依法嚴格執行，該拆則拆。

▲北斗鎮惡火奪3命。（圖／ETtoday資料照）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
快訊／跟家人拜媽祖...26歲女突從宮廟3樓墜下
快訊／鄭怡靜3比0！　中華女團連拿2點聽牌
吳宗憲驚爆請辭《小明星大跟班》　有意找他接棒
老闆破產跑路！　發給員工內部信曝光
快訊／陳思羽、簡彤娟直落3碾壓澳洲！　搶下第1點
獨／台中婚宴會館才「VIP大放送」突倒閉！　苦主儲20萬氣炸
快訊／謝長廷、李翔宙免職　總統府發布最新人事令

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／跟家人拜媽祖...26歲女突從宮廟3樓墜下　一度昏迷

不堪遭變心分手！雲林男持19cm水果刀猛刺前女友　判7年8月

飄移畫面曝！25歲男開BMW M5失控衝民宅　後座1男1女急送醫

快訊／有人提告了！台中婚宴會館無預警倒閉老闆跑路　詐欺罪偵辦

行人半夜闖紅燈遭機車攔腰撞　機師夢碎求償300萬！最終結果曝

「店到店」鑽漏洞走私菸！金門海巡不到1個月抓16件　機場逮2人

稱麟洋摘金是中國的驕傲！翁曉玲清大辦公室遭貼「中國客座教授」

高雄豪宅驚見玩命家政婦！0防護站19樓外牆擦玻璃　驚險畫面曝

婚宴會館內部信曝光！老闆跑路：原諒我們的自私　要員工幫收爛攤子

不爽迴轉被制止！台南男「催油門硬推義交」　超扯畫面曝光

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

快訊／跟家人拜媽祖...26歲女突從宮廟3樓墜下　一度昏迷

不堪遭變心分手！雲林男持19cm水果刀猛刺前女友　判7年8月

飄移畫面曝！25歲男開BMW M5失控衝民宅　後座1男1女急送醫

快訊／有人提告了！台中婚宴會館無預警倒閉老闆跑路　詐欺罪偵辦

行人半夜闖紅燈遭機車攔腰撞　機師夢碎求償300萬！最終結果曝

「店到店」鑽漏洞走私菸！金門海巡不到1個月抓16件　機場逮2人

稱麟洋摘金是中國的驕傲！翁曉玲清大辦公室遭貼「中國客座教授」

高雄豪宅驚見玩命家政婦！0防護站19樓外牆擦玻璃　驚險畫面曝

婚宴會館內部信曝光！老闆跑路：原諒我們的自私　要員工幫收爛攤子

不爽迴轉被制止！台南男「催油門硬推義交」　超扯畫面曝光

主人摔下6公尺山坡受困　黃金獵犬「跑到鄰居家求救」報案救人

【廣編】生命能量提升大會　台北典華聚焦愛與和平

別慘叫了！LINE Keep將關閉　1招「無痛快速」發名片與梗圖

史努比飛機超Q！開箱星宇航空「台北→札幌」空中巴士A330-900體驗

為加速病患檢傷資訊傳遞　台南市消防局、市立醫院簽署合作備忘錄

快訊／跟家人拜媽祖...26歲女突從宮廟3樓墜下　一度昏迷

不堪遭變心分手！雲林男持19cm水果刀猛刺前女友　判7年8月

謝國樑感謝2088B再增1班次　嘉惠深澳坑地區通勤市民

傳罷樑連署查詢單寄「2.5萬」！　藍委轟：造謠帶風向不用道歉？

獲獎連連深受肯定！富邦人壽榮獲2024保險信望愛獎11項榮耀肯定

社會熱門新聞

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

快訊／十連霸議員今入監！雙手上銬畫面曝光

22歲役男報到當天睡過頭　乾脆回家下場慘了

高雄大樓深夜火警！電動車電池起火燃燒

電動車電池突爆炸！他「衝回屋內」救姊雙雙燙傷

快訊／士林社區傳墜樓案！1女倒臥中庭亡

23歲重機騎士自撞山壁！　頭部凹陷搶救無效亡

小貨車窄巷未禮讓　害女騎士撞上心臟破裂亡

基隆女中前母女過馬路挨撞！謝國樑目擊急報警

快訊／南橫公路土石坍方！雙向中斷搶通中

即／豆腐廠工人沒上班　哥破門驚見38歲弟床邊亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

遭爸爸追殺躲超商保命　沉澱1年寫家書助父減刑

遭爸爸追殺躲超商保命　沉澱1年寫家書助父減刑

彰化縣余男去年持鐵鎚殺妻，又追殺兒子到超商，一審判處24年，今日二審改判，關鍵在對兒子殺人未遂部分，余子在近日親筆寫了一封家書給父親，內容提到自己的情況，願意跟父親聯繫，父親也透過律師幫忙回信，有修復感情的情況。律師據此請求從輕量刑，法官今宣判，刑期從一審11年下降至8年10月，殺妻部分維持14年，全案應執行19年。

3外籍女「一樓一鳳」性交易　他幫租房下場曝

3外籍女「一樓一鳳」性交易　他幫租房下場曝

鐵鎚打死妻追殺兒！狠父二審改判19年

鐵鎚打死妻追殺兒！狠父二審改判19年

鹿港玉珍齋百建築外牆水泥塊掉落　砸中納智捷

鹿港玉珍齋百建築外牆水泥塊掉落　砸中納智捷

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

關鍵字：

彰化違建透天厝離電池火災北斗鎮火調

讀者迴響

熱門新聞

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

認了「演藝圈超黑暗」！

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面