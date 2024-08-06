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社會 社會焦點 保障人權

爸爸殺了媽媽！他躲超商保命...沉澱1年寫家書助父減刑

▲余男持榔頭衝超商追殺兒子。（資料圖／民眾提供）

▲余男鐵鎚殺妻後，又追殺兒子，如今事隔一年，兒子寫了一封家書表達願意原諒父親，成為減刑關鍵。（ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

彰化縣余男去年持鐵鎚殺妻，又追殺兒子到超商，一審判處24年，今日二審改判，關鍵在對兒子殺人未遂部分，余子在近日親筆寫了一封家書給父親，內容提到自己的情況，變相願意跟父親聯繫，父親也透過律師幫忙回信，有修復感情的情況。律師據此請求從輕量刑，法官今宣判，刑期從一審11年下降至8年10月，殺妻部分維持14年，全案應執行19年。

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余男法扶律師說，余子確實在6月份有透過書信聯繫父親，大概寫滿一張信紙，字數沒有超過400字，內容則是提到自己情況，像是在社工協助之下，生活已經相對穩定，已經順利考上大學，雖沒有具體說到「願意原諒」4字，但綜合表現看起來，確實有原諒的情形。

余家親友不多，或是都比較疏遠，但余子已經成年，生活能自理，針對心理創傷都有人員介入輔導，近況逐漸好轉。與父親之間的關係能否順利修復？取決兒子是否能從陰霾中走出，但該封信件，確實成為父親減刑的重要關鍵。

余男律師說，余男在律見時，就常常會問兒子的近況，或是「還會不會恨我？」這次收到信件後相當感動，認為兒子還願意跟自己說話，余男不會寫字，還是透過律師代筆回信，希望兒子能多多寫信，讓他得知兒子狀況如何。

▲余男拿著鐵槌衝進超商要追殺兒子。（資料圖／翻攝自爆廢公社二館）

回顧案件，余男家中經濟狀況不佳，列案低收入戶，再加上45歲余妻長期將錢寄回娘家印尼，甚至還向地下錢莊借錢，夫妻倆經常為債務問題發生爭執。

2023年7月5日傍晚5點38分許，余男趁妻子離開客廳準備晚餐時，拿鐵鎚往妻子頭部猛烈攻擊，導致妻子頭部受創、身體碎裂，當場失去呼吸心跳，接著再拿鐵鎚對著兒子的頭部及身體不斷敲擊，兒子緊急逃跑，忍痛拿起電話要報警求救。

余男兒子從住家一路逃到超商，滿身都是血衝超入店內不斷哭喊「救我」，民眾趕緊報案；鹿港分局福興分駐所員警獲報後立即前往現場，在超商外逮捕余男，並扣得其作案鐵鎚，並將余妻、余子送醫急救。

余妻傷勢嚴重，仍因顱腦損傷而死亡。余子則受到左側眼眶骨頂部及內側骨折、頭皮血腫、及手指多處骨折等傷害，余案發後遭收押，也被檢方依家暴殺人罪嫌提起公訴。

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