虐殺小女友棄保潛逃！　陳修將大黑痣沒了...通緝「新大頭照」曝光

▲陳修將落跑遭通緝，高檢署公布照片曝光。（圖／資料照、翻攝高檢署網頁，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

知名遺體修復團隊「76行者」前總召陳修將，3年前虐殺胡姓小女友，遭法院依照傷害致死罪判刑10年10月定讞，他一審時就以30萬元金額交保候傳，應於5月31日到案執行，竟棄保潛逃，檢方2日發布長達40年的通緝令，通緝大頭照不僅是年輕時、略帶嬰兒肥的照片，而且當時的陳修將額頭還有顆大黑痣，被外界認為失真。檢方火速更換通緝照，不僅清楚呈現陳修將頸部的刺青，臉部線條明顯，辨識度與陳近年出現在公開場合的長相頗為符合。

透過新的通緝照片可發現，陳修將額頭上已經沒有無痣了，雖然頭髮散落在額頭上，但臉部仍可見到下頷線較為明顯、陽剛，頸部中間有明顯的刺青，眼神充滿驚恐與渙散，但長相與他近幾年在媒體前曝光的形象差不多，應是2021年10月15日虐殺小女友當天穿著白T遭逮時的照片。

▲遺體修復師陳修將虐殺小女友。（圖／ETtoday資料照）

回顧案發經過，陳修將先前擔任知名遺體修復團隊「76行者」總召集人，長年熱心公益，營造浪子回頭、愛家的好形象，不料，2021年10月15日卻爆出，涉嫌打死與他相差18歲的胡姓小女友一案，引發外界震驚。

判決指出，陳修將2021年10月8日與胡女入住彰化縣埔心鄉一間摩鐵，同年月15日凌晨他突然帶著滿身瘀青的胡女就醫，但胡到院前已經死亡，檢方進一步調查後，依照殺人罪將他提起公訴，而法院審理後，以傷害致死罪將他判刑10年10月定讞，原本遭收押的陳修將獲交保。

陳修將原應於5月31日到案執行，他卻遲遲未現身，檢方於6月4日發出拘票，但直至6月24日也未見其蹤影，彰化地檢署8月2日緊急發布通緝令，由於通緝照片與先前陳修將在媒體鏡頭形象有落差，恐影響通緝成效，檢方今日上午火速更換。