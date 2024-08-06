　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虐殺小女友棄保潛逃！　陳修將大黑痣沒了...通緝「新大頭照」曝光

▲陳修將落跑遭通緝，高檢署公布照片曝光。（圖／資料照、翻攝高檢署網頁，下同）

▲陳修將落跑遭通緝，高檢署公布照片曝光。（圖／資料照、翻攝高檢署網頁，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

知名遺體修復團隊「76行者」前總召陳修將，3年前虐殺胡姓小女友，遭法院依照傷害致死罪判刑10年10月定讞，他一審時就以30萬元金額交保候傳，應於5月31日到案執行，竟棄保潛逃，檢方2日發布長達40年的通緝令，通緝大頭照不僅是年輕時、略帶嬰兒肥的照片，而且當時的陳修將額頭還有顆大黑痣，被外界認為失真。檢方火速更換通緝照，不僅清楚呈現陳修將頸部的刺青，臉部線條明顯，辨識度與陳近年出現在公開場合的長相頗為符合。

透過新的通緝照片可發現，陳修將額頭上已經沒有無痣了，雖然頭髮散落在額頭上，但臉部仍可見到下頷線較為明顯、陽剛，頸部中間有明顯的刺青，眼神充滿驚恐與渙散，但長相與他近幾年在媒體前曝光的形象差不多，應是2021年10月15日虐殺小女友當天穿著白T遭逮時的照片。

▲遺體修復師陳修將。（圖／ETtoday資料照）

▲遺體修復師陳修將虐殺小女友。（圖／ETtoday資料照）

回顧案發經過，陳修將先前擔任知名遺體修復團隊「76行者」總召集人，長年熱心公益，營造浪子回頭、愛家的好形象，不料，2021年10月15日卻爆出，涉嫌打死與他相差18歲的胡姓小女友一案，引發外界震驚。

判決指出，陳修將2021年10月8日與胡女入住彰化縣埔心鄉一間摩鐵，同年月15日凌晨他突然帶著滿身瘀青的胡女就醫，但胡到院前已經死亡，檢方進一步調查後，依照殺人罪將他提起公訴，而法院審理後，以傷害致死罪將他判刑10年10月定讞，原本遭收押的陳修將獲交保。

▲遺體修復師陳修將。（圖／ETtoday資料照）

陳修將原應於5月31日到案執行，他卻遲遲未現身，檢方於6月4日發出拘票，但直至6月24日也未見其蹤影，彰化地檢署8月2日緊急發布通緝令，由於通緝照片與先前陳修將在媒體鏡頭形象有落差，恐影響通緝成效，檢方今日上午火速更換。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了
快訊／「大麥克買1送1」開搶　APP秒當機了
台灣記者正面對決！　國際拳總鬼打牆竟回這句話
應援奧運！麥當勞「大麥克買1送1」11點開搶
賀錦麗老公爆偷吃女兒老師！　搞大肚子後「花錢解決」
下車尿尿被撞死！　驚悚瞬間曝光
舉戴資穎為例！　安洗瑩轟韓羽協：不要再卸責

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻婚後同住4個月落跑　夫苦等22年心寒放棄了

台南狠母踹椅害女童摔倒、倒吊抓起當沙包扛　社會局回應了

國道肇逃她「照顧2身障家人」盼緩刑　被害人也求情...法官准了

澎湖輪男乘客落海失聯！漂流34天找到了　比對DNA返鄉安葬

真的G了！新北五股大G撞山壁　車頭撞凹變形引擎冒煙

驚悚影片曝！北市小貨車窄巷未禮讓　害女騎士撞上心臟破裂亡

鹿港玉珍齋百建築外牆水泥塊掉落　砸中納智捷！駕駛早一步下車

電動車電池突爆炸！高雄母帶子驚逃　他「衝回屋內」救姊雙雙燙傷

貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞！頭部受創、四肢骨折慘死　驚悚瞬間曝光

花蓮5童「沒大人陪伴」海邊玩水！驚險畫面曝　警狂奔50米拉回

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

妻婚後同住4個月落跑　夫苦等22年心寒放棄了

台南狠母踹椅害女童摔倒、倒吊抓起當沙包扛　社會局回應了

國道肇逃她「照顧2身障家人」盼緩刑　被害人也求情...法官准了

澎湖輪男乘客落海失聯！漂流34天找到了　比對DNA返鄉安葬

真的G了！新北五股大G撞山壁　車頭撞凹變形引擎冒煙

驚悚影片曝！北市小貨車窄巷未禮讓　害女騎士撞上心臟破裂亡

鹿港玉珍齋百建築外牆水泥塊掉落　砸中納智捷！駕駛早一步下車

電動車電池突爆炸！高雄母帶子驚逃　他「衝回屋內」救姊雙雙燙傷

貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞！頭部受創、四肢骨折慘死　驚悚瞬間曝光

花蓮5童「沒大人陪伴」海邊玩水！驚險畫面曝　警狂奔50米拉回

社運先鋒曾貴海醫師病逝　陳其邁不捨：台灣社會的一大損失

伊萊克斯珍珠黑廚電登場　打造「中性廚房」把握父親節優惠

土耳其大叔遭瞎傳「巴黎出差臨時上陣」　吳鳳揭真相：想邀他夜市射氣球

2女目睹「女乘客頭髮中爬出蟲子」嚇壞　飛機緊急改道降落

4度降價再自砍6千萬　東區「朝桂餐廳」熄燈後店面滯銷

逛好市多被認出「臉超臭」　蔡允潔嘴破4洞揭苦衷：完全笑不出來

首例！偷種「寶島甘露梨」判賠90萬　劉申權花20年育種終有回報

妻婚後同住4個月落跑　夫苦等22年心寒放棄了

全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了

土耳其射擊大叔9歲女兒萌樣曝光！網狂讚：未來國民岳父

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

社會熱門新聞

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

高雄大樓深夜火警！電動車電池起火燃燒

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

快訊／士林社區傳墜樓案！1女倒臥中庭亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

23歲重機騎士自撞山壁！　頭部凹陷搶救無效亡

即／豆腐廠工人沒上班　哥破門驚見38歲弟床邊亡

快訊／南橫公路土石坍方！雙向中斷搶通中

陳修將黑歷史曝光！暴打前女友還餵毒

警「躲貓貓式」抓超速遭記申誡　88張罰單全撤

老鼠藥殺人疑案　女被告出庭爆哭

劍青檢改指幫詐團　司法院法務部回應

151林彥君「涉逃稅」人設崩壞！　車神尪A贊助被告

更多熱門

相關新聞

陳修將黑歷史曝光！暴打前女友還餵毒

陳修將黑歷史曝光！暴打前女友還餵毒

遺體修復團隊「76行者」前召集人陳修將因2021年涉嫌毆打胡姓女友致死，被最高法院依傷害致死罪，判處有期徒刑10年10月定讞，以30萬元金額交保候傳，然而他棄保潛逃，目前已被彰化地檢署發布通緝。對此，有讀者向《ETtoday新聞雲》爆料，自己的友人就曾和陳修將交往，期間不僅被餵毒，甚至還曾遭到毆打，行徑相當惡劣。

陳修將通緝照失真　彰檢：盡速更換　

陳修將通緝照失真　彰檢：盡速更換　

彰化小姊妹仍重度昏迷　妹反覆肺炎

彰化小姊妹仍重度昏迷　妹反覆肺炎

陳修將判囚10年10月落跑　被害家屬怒發聲

陳修將判囚10年10月落跑　被害家屬怒發聲

打死女友要關了！陳修將落跑「通緝照片差很大」

打死女友要關了！陳修將落跑「通緝照片差很大」

關鍵字：

陳修將虐殺棄保潛逃彰化通緝刺青

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

151林彥君車神老公涉侵占被起訴　挺夫遭控「傳私訊情勒」

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

高雄大樓深夜火警！電動車電池起火燃燒

最會扮豬吃虎三大星座！

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面